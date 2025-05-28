Slavia на 9-му місяці вагітності чуттєвими фото з коханим оголосила про заміжжя

Slavia в очікування малюка показалася з коханим та зробила важливе оголошення Фото Лілії Возняк

Колишня дружина та колега співака Михайла Хоми (DziDzio), Ярослава Хома (Slavia), яка вже ось-ось уперше стане мамою, показалася на фото з майбутнім татом свого малюка, Андрієм Павлюком.

Артистка в Instagram привітала коханого з днем народження та оголосила про їхнє одруження.

"Рідненький, з Днем ​​народження!!! Ти - мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе намріювала, і ми знайшли один одного, щоб дарувати радість, насолоджуватись, і цінувати. Хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, кохання, і натхнення", - написала Slavia.

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Ярослава та Андрій чекають на спільне маля

"Сьогодні ти зробив мені пропозицію в Дії. Ідея одружитися онлайн - твоя, в твій ДН - моя, хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, буде якраз супер поєднати ці дві події. Тепер твій День стане нашим. Кохаю", - зізналася жінка, додавши скріни з застосунку, які підтверджують, що вона погодилася на заміжжя.

Схоже, пара в той самий день і оформила свій шлюб у "Дії"

Цікаво, який вигляд має справжня Ярослаина обручка?

Нагадаємо, Ярослава та Андрій познайомилися, коли співачка ще була одружена з DziDzio. Жінка розповідала, чому в них із ексчоловіком не було дітей та який вчинок артиста став для неї крапкою в тому шлюбі.