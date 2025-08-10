Вейкборд, біг та "образ": Раміна у хижому купальнику показала свій активний вікенд

Юлія Леськова - 10 серпня, 15:54
Раміна Есхакзай позує для фото
Фото з Instagram Раміни Есхакзай

33-річна блогерка Раміна Есхакзай показала, як проводить свої вихідні, займаючись різними активностями. 

Раміна, зокрема, показалася на заняттях з вейкборду та після пробіжки. 

"Друге заняття. Було цікаво. Навіть відпустила мотузку на 10 секунд", - похвалилася успіхами Есхакзай. 


Раміна показала активні вихідні

Як ля другого заняття блогерка доволі впевнено стоїться на дошці

Раміна Есхакзай показала свої вихідні

Протягом тижня Раміна ходить на пілатес, а на вихідних обирає більш активний спорт

Раміна Есхакзай попозувала для фото

Для фото "в образі" Раміна попозувала в своєму сексі купальнику з розрізами на декольте

Також Раміна зазнімкувалася у обтислому спортлуці й зазначила, що вранці встигла пробігти три кілометри. 

Раміна показалася на пробіжці
Фото з Instagram Раміни Есхакзай

Нагадаємо, якось Раміна показала, як освітлення може впливати на вигляд її тіла. 

Крім того, блогерка у бікіні показала, який вигляд має її тіло у розслабленому стані. 

