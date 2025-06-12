"Коли він поруч - мені спокійно": Раміна із голим животом у глянці розповіла про стосунки з військовим та свою реакцію на хейт

Блогерка Раміна Есхакзай хоч і приховує особу свого коханого від загалу, охоче розповідає про самі стосунки та свої відчуття в них.

В інтерв'ю ELLE вона не лише зізналася, що саме зі своїм хлопцем-військовим почувається найбільш захищеною, а й попозувала в стильних луках з оголеним животом.

Раміна посвітила животом і поговорила про особисте Фото Катя Теллер

Як відомо, ще у квітні 2023-го Раміна розійшлася з адвокатом Євгеном Проніним після 5 років стосунків. Вона не приховує, що після розриву їй допомогла психотерапія.

Реклама:

"У нові стосунки я вже заходила іншою людиною — без рожевих окулярів, без фантазій. Я бачила перед собою живу людину — з її плюсами й мінусами, і вже виходячи з цього ухвалювала рішення, моє чи не моє. І головне — я більше не намагалася здаватися кращою, а була собою. Тому всім, хто зараз на роздоріжжі, я порадила б одне: дайте собі час і підтримку фахівця. Бо як в успішних стосунках відповідальні обидва, так і в завершених — теж", - поділилася досвідом блогерка.

Тепер блогерка всім радить психотерапію

За рік після розриву з Проніним Раміна розповіла про роман із військовим, якого досі не показує у мережі.

"Я одразу озвучила свою позицію: мій хлопець — військовий, і задля нашої безпеки ми вирішили поки що не афішувати стосунки. Найближчі люди знають, що ми разом, і я їм дуже вдячна за те, що поважають наш простір", - наголосила блогерка.

"Звісно, коли ми будемо готові, то відкрито розповімо про це. Але поки що краще мати те своє, що не потрапляє під обговорення. Бо люди люблять давати поради, оцінювати, втручатися без моєї на це згоди. Крім цього, мій хлопець не публічна людина, і йому точно не потрібно витрачати енергію на сторонні емоції. У нас є наше "ми", чого нам цього цілком достатньо", - зауважила вона.

Кажуть, коханий Раміни служить у Третій штурмовій

Говорячи про найцінніше у нинішніх стосунках, Раміна зізналася:

"Єдина людина, поруч із якою я почуваюся захищеною, — це мій хлопець. Зовсім не має значення, де ми перебуваємо: у Краматорську, на Харківщині чи в Києві. Коли він поруч, я знаю: зі мною нічого не трапиться. Мені просто спокійно".

Як і всі публічні люди, Раміна постійно стикається з хейтом і критикою.

"Я дуже важко переживала критику — після шоу, після публічних стосунків, після запуску YouTube-каналу. Особливо болісним був початок повномасштабного вторгнення: мені писали і росіяни, й українці, що я зрадниця. Мені було нестерпно боляче визнавати, наскільки сильно я помилялася в минулому", - зізналася блогерка.

Раміна не одразу навчилася справлятися з хейтом і критикою у свій бік Фото @tata_lelitsa

"Та з часом, десь за рік, я перестала сприймати хейт як щось катастрофічне. Люди мають право на свою думку, і вона може не збігатися з моєю — це нормально. Я не з тих, хто буде мовчки ковтати образу в коментарях. Мені ближче поговорити віч-на-віч, без публічного приниження. Ми довго пропрацьовували з психотерапевткою саме ці моменти — хейт, критику, публічність, очікування. Зараз негативу в мій бік майже немає — його менше за 1%. Але навіть тепер регулярно пишуть про зовнішність: то я набрала вагу, то схудла", - зазначила вона.

"Єдине, що можу порадити — звертатися до хорошого психотерапевта. І прийняти той факт, що інші мають право бачити світ інакше. Це частина дорослого життя", - наголосила Раміна.

Нагадаємо, кілька місяців тому 33-річна Раміна ділилася деталями про свої стосунки з власним тілом і показувала фото, яке раніше посоромилася б викласти.