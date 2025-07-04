"Мрія хейтерів": Раміна продемонструвала розслаблене тіло в бікіні. Фото

Карина Тімкова - 4 липня, 10:45
Раміна Есхакзай у бікіні поспокушала контентом з відпустки

Раміна Есхакзай у бікіні показала тіло на смішних кадрах

Фото instagram

33-річна блогерка Раміна Есхакзай потішила підписників контентом зі своєї відпустки.

В Instagram знаменитість опублікувала кумедний ролик, на якому показалась у купальнику смарагдового кольору. Вона ефектно пройшлася по дерев'яному пірсу та присіла, щоб попозувати для фото. У цей же момент на Раміну впав жилет, що висів поруч.

"Мрія хейтерів", — додала вона жартома.


Раміна Есхакзай у бікіні зазнімкувала струнке тіло

На першому кадрі блогерка похвалилася фігурою без фільтрів

Кадр з instagram
Раміна Есхакзай у бікіні посвітила довгими ногами на пірсі
А потім присіла, щоб зробити сонячний знімок
Раміна Есхакзай у бікіні насмішила відео, де на неї впав жилет

Але тут неочікувано на неї звалився жилет

Раміна Есхакзай у купальнику похвалилася фігурою на відпочинку

Це викликало сміх в інтерв'юєрки

Раміна Есхакзай у бікіні наробила кумедних кадрів на воді

А ще вона показала свої розваги на воді та насмішила відео, на якому продемонструвала своє "не ображене" обличчя

Кадр з instagram

До речі, у цьому ж бікіні Есхакзай показувалася в Португалії минулого місяця. Останнім часом зірка, яка тривалий час страждає на розлад харчової поведінки, все більше позує у купальниках і демонструє справжню фігуру без фільтрів. Також вона відверто розповідала про складнощі прийняття себе та важкі стосунки з їжею.

Як відомо, Раміна перебуває у стосунках з військовим і навіть ділилася подробицями про їхню пару. Також вона розповідала, що почувається захищеною та спокійною поруч з коханим.

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