"Мрія хейтерів": Раміна продемонструвала розслаблене тіло в бікіні. Фото
33-річна блогерка Раміна Есхакзай потішила підписників контентом зі своєї відпустки.
В Instagram знаменитість опублікувала кумедний ролик, на якому показалась у купальнику смарагдового кольору. Вона ефектно пройшлася по дерев'яному пірсу та присіла, щоб попозувати для фото. У цей же момент на Раміну впав жилет, що висів поруч.
"Мрія хейтерів", — додала вона жартома.
До речі, у цьому ж бікіні Есхакзай показувалася в Португалії минулого місяця. Останнім часом зірка, яка тривалий час страждає на розлад харчової поведінки, все більше позує у купальниках і демонструє справжню фігуру без фільтрів. Також вона відверто розповідала про складнощі прийняття себе та важкі стосунки з їжею.
Як відомо, Раміна перебуває у стосунках з військовим і навіть ділилася подробицями про їхню пару. Також вона розповідала, що почувається захищеною та спокійною поруч з коханим.