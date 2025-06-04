Раміна у зеленому спідньому посвітила тілом у Португалії. Фото

Блогерка Раміна Есхакзай не так давно почала вести рубрику, в якій демонструє свої луки. І навіть під час відпочинку в Португалії не припиняє розповідати підписникам, що вдягає кожного дня.

До того ж, бонусом до демонстрації аутфітів Раміни додалася ще й демонстрація її тіла у спідньому.

Так, обираючи образ для прогулянки, блогерка засвітила фігуру у зеленому комплекті.

Раміна не вперше показується у спідньому і, схоже, їй це подобається

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Як відомо, у Раміни складні стосунки з їжею та своїм тілом. Вона багато років страждає на РХП та намагається віднайти баланс. Однак на початку цього року блогерка заявила, що більше не прагне бути досконалою, і виклала фото в купальнику, які раніше б посоромилася показувати в мережі.

Дівчина має жіночні форми, над якими регулярно працює

Нагадаємо, про свої стосунки з військовим Раміна воліє багато не розказувати. До речі, блогерка давно про нього не згадувала.