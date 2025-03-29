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"Вірю в краще": Раміна показала свого песика у клініці і попередила про небезпечні наслідки укусу кліща

Юлія Леськова - 29 березня, 14:16
Раміна позує для фото
Фото з Instagram Раміни

Блогерка Раміна Есхакзай в Instagram розповіла підписникам, що лікує одну зі своїх собак у ветклініці після укусу кліща та нагадала всім, хто має чотирилапих, вакцинувати їх за графіком. 

За словами Раміни, її собака Моня зараз на стаціонарі. 

"Вкусив кліщ. В неї бабезіоз. Завтра зранку дізнаюся, йдемо по гарному сценарію, чи по поганому", - написала Есхакзай. 


Блогерка зазначила, що у її собаки серцева недостатність третього ступеня. 

"Потім четвертий і далі вже найгірше. Восени вона перенесла ентерит. За що це все цій маленькій? Вірю в краще. Слідкуйте, будь ласка, за графіком вакцинації та обробки маленьких від блох, кліщів та глистів", - нагадала Раміна. 

Раміна розповіла про стан своєї собаки

Раміна розповіла, чим захворіла її собака після укусу кліща

Пізніше Есхакзай повідомила підписникам, що лікування діє. 

"Лікарі вислали відео. У Моні все чудово, терапія діє, знову почала їсти. Якщо все далі буде супер по стану та аналізах, то на вечір вже будемо вдома обійматися", - додала вона. 

Собака Раміни потрапила у лікарню

З лікарні блогерці надсилали фото та відео улюбленця

Скріншот з Instagram Раміни

Якось Раміна поділилася з підписниками думками про любов до свого тіла. 

Також вона розповідала, чи планує дітей від свого коханого-військовослужбовця. 

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