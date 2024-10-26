"Живемо тут і зараз": Раміна показалася в обіймах коханого-військовослужбовця та розказала, як проходять їхні зустрічі. Фото
Блогерка Раміна Есхакзай, яка нещодавно заперечила будь-які зв'язки з ОП та Андрієм Єрмаком, показалася в обіймах свого коханого-військовослужбовця та розповіла про їхні зустрічі.
Світлиною Раміна поділилася у своєму Instagram.
Блогерка прокоментувала нові рекламні постери Третьої штурмової бригади "Я люблю третю штурмову" з моделями, які викликали чимало розмов серед українців.
"Я люблю третю штурмову. Цей слоган лунає з нових білбордів рекрутингової кампанії Третьої окремої штурмової бригади. Суспільство розділилося на два табори: хтось в захваті від нетипових рішень маркетологів бригади, хтось побачив сексуалізацію та романтизацію війни. Іноземна преса в захваті. Для них нова рекрутингова кампанія - наче постер до бойовика, а для нас - реальність", - сказала вона.
Раміна додала, що тільки час покаже, чи виявилися ці постери дієвими, а також висловилася про сексуалізацію війни, як дівчина військовослужбовця.
"Я, як дівчина військовослужбовця можу прокоментувати пасаж про сексуалізацію та романтизацію війни. Війна- це про втрати, холод, голод, не комфорт, але також про дружбу, любов та справжні почуття", - написала Есхакзай.
"Коли ми бачимося з моїх хлопцем в Донецький, Харківській, Полтавський області чи в Києві - це час, де ми плануємо майбутнє, ділимося переживаннями та почуттями, їмо смачну їжу та дивимося серіали на Netflix", - додала вона.
Раміна зауважила, що для них немає поділу між військовим та цивільним світом.
"Ми живемо тут і зараз. Для мене вже рік немає більш комфортного та безпечного місця, ніж поруч з ним. І не важливо, це 5 зірковий готель на Мальдівах чи зйомна квартира десь в Краматорську. На війні є життя. Так само, як для когось війна - це і є все життя. На жаль", - підсумувала блогерка.
Нагадаємо, Раміна Есхакзай тримає у секреті особу свого коханого. У серпні вони разом їздили у відпуску, звідки блогерка привезла чимало пляжного контенту.
Як відомо, якось Раміна зізнавалася, що зустрічаються вони з бойфрендом на передовій.
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