"Живемо тут і зараз": Раміна показалася в обіймах коханого-військовослужбовця та розказала, як проходять їхні зустрічі. Фото

Фото з Instagram Раміни Есхакзай

Блогерка Раміна Есхакзай, яка нещодавно заперечила будь-які зв'язки з ОП та Андрієм Єрмаком, показалася в обіймах свого коханого-військовослужбовця та розповіла про їхні зустрічі.

Світлиною Раміна поділилася у своєму Instagram.

Блогерка прокоментувала нові рекламні постери Третьої штурмової бригади "Я люблю третю штурмову" з моделями, які викликали чимало розмов серед українців.

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"Я люблю третю штурмову. Цей слоган лунає з нових білбордів рекрутингової кампанії Третьої окремої штурмової бригади. Суспільство розділилося на два табори: хтось в захваті від нетипових рішень маркетологів бригади, хтось побачив сексуалізацію та романтизацію війни. Іноземна преса в захваті. Для них нова рекрутингова кампанія - наче постер до бойовика, а для нас - реальність", - сказала вона.

Раміна додала, що тільки час покаже, чи виявилися ці постери дієвими, а також висловилася про сексуалізацію війни, як дівчина військовослужбовця.

"Я, як дівчина військовослужбовця можу прокоментувати пасаж про сексуалізацію та романтизацію війни. Війна- це про втрати, холод, голод, не комфорт, але також про дружбу, любов та справжні почуття", - написала Есхакзай.

Раміна замилувала романтичним фото

"Коли ми бачимося з моїх хлопцем в Донецький, Харківській, Полтавський області чи в Києві - це час, де ми плануємо майбутнє, ділимося переживаннями та почуттями, їмо смачну їжу та дивимося серіали на Netflix", - додала вона.

Раміна зауважила, що для них немає поділу між військовим та цивільним світом.

"Ми живемо тут і зараз. Для мене вже рік немає більш комфортного та безпечного місця, ніж поруч з ним. І не важливо, це 5 зірковий готель на Мальдівах чи зйомна квартира десь в Краматорську. На війні є життя. Так само, як для когось війна - це і є все життя. На жаль", - підсумувала блогерка.

Можливо хлопець Раміни і сам з Третьої штурмової?

Нагадаємо, Раміна Есхакзай тримає у секреті особу свого коханого. У серпні вони разом їздили у відпуску, звідки блогерка привезла чимало пляжного контенту.

Як відомо, якось Раміна зізнавалася, що зустрічаються вони з бойфрендом на передовій.