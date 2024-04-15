"Час покаже": Раміна розказала про стосунки з бойфрендом-захисником

Блогерка Раміна Есхакзай, яка раніше розказувала про найкраще за останній час побачення, привідкрила завісу особистого життя.

В коментарі "Люкс ФМ" 32-річна Раміна розповіла, що нині перебуває у стосунках з чоловіком, який стоїть на захисті країни.

Раміна пригадала, коли востаннє була на побаченні:

"Якщо зустріч на передовій можна вважати побаченням, то минулого тижня".

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фото з instagram

"Є військовий, із яким у мене є романтичний підтекст, і ми з ним зустрічаємося на передовій, тому що він там служить", – зізналася Есхакзай.

На запитання, чи можуть ці стосунки перерости у щось серйозне, блогерка відповіла ствердно.

"Оскільки мені вже 32 роки, коли я починаю стосунки, то вони серйозні. Час покаже, але я вирішила спробувати", – зазначила вона.

Раміна не стала називати імені нового бойфренда і де саме він служить



Нагадаємо, у квітні минулого року Раміна приголомшила новиною про розлучення з адвокатом Євгеном Проніним. Раніше вона розповідала, який внесок колишній бойфренд зробив в її кар'єру та про вплив роботи на їхні почуття.