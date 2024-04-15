"Час покаже": Раміна розказала про стосунки з бойфрендом-захисником
Блогерка Раміна Есхакзай, яка раніше розказувала про найкраще за останній час побачення, привідкрила завісу особистого життя.
В коментарі "Люкс ФМ" 32-річна Раміна розповіла, що нині перебуває у стосунках з чоловіком, який стоїть на захисті країни.
Раміна пригадала, коли востаннє була на побаченні:
"Якщо зустріч на передовій можна вважати побаченням, то минулого тижня".
"Є військовий, із яким у мене є романтичний підтекст, і ми з ним зустрічаємося на передовій, тому що він там служить", – зізналася Есхакзай.
На запитання, чи можуть ці стосунки перерости у щось серйозне, блогерка відповіла ствердно.
"Оскільки мені вже 32 роки, коли я починаю стосунки, то вони серйозні. Час покаже, але я вирішила спробувати", – зазначила вона.
Нагадаємо, у квітні минулого року Раміна приголомшила новиною про розлучення з адвокатом Євгеном Проніним. Раніше вона розповідала, який внесок колишній бойфренд зробив в її кар'єру та про вплив роботи на їхні почуття.
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