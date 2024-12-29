У романтичних платтях та перед 94-річною бабусею: Ребел Вілсон зіграла друге весілля з коханою

Юлія Леськова 29 грудня, 14:16
Ребел Вілсон та Рамона Агрум на фото
Фото з Instagram Ребел Вілсон

Австралійська акторка Ребел Вілсон та її дружина, дизайнерка Рамона Агрума зіграли ще одне весілля. Цього разу вони провели церемонію в Австралії.

Про це Ребел повідомила у своєму Instagram.

"Моя сестра Ліберті влаштувала наше законне весілля в Сіднеї! Це означало, що моя 94-річна бабуся Гар могла приїхати, що було дуже особливим для нас. Я просто відчула, що це правильно зробити у моєму рідному місті у цей славний час", - написала Вілсон.


Ребел Вілсон зі своєю дружиною

Цього разу наречені були у більш повсякденних сукнях

Ребел Вілсон показала фото з другого весілля

Ребел Вілсон з дружиною та бабусею

Своє перше весілля Ребел та Рамона відгуляли у Сардинії. Обидві наречені були у розкішних весільних сукнях.

До речі, свій медовий місяць подружжя провело у Франції.

Також у пари є спільна 2-річна донечка Ройс Ліліан, яку для Ребел виносила сурогатна мати.

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