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Дружина 75-річного Річарда Гіра поділилася рідкісним ніжним селфі з коханим та його трофеєм

Карина Тімкова - 11 лютого, 17:00
75-річний Річард Гір позує з дружиною

Річард Гір відзначив перемогу на кінопремії з дружиною Алехандрою

Фото Instagram

75-річний американський актор Річард Гір разом зі своєю 41-річною дружиною Алехандрою Сільвою показали рідкісну мить свого життя, відпочиваючи на приватному літаку після церемонії нагородження премією Гоя 2025 у Гранаді.

Актор отримав почесну нагороду за досягнення в кінематографії і поділився емоціями з журналістами, зазначивши, що вони з дружиною дуже щасливі після переїзду з Лос-Анджелеса до Іспанії, пише HELLO Magazine.

Менше ніж через добу після церемонії пара прилетіла до Мадрида, де Алехандра опублікувала знімок, на якому тримала нагороду чоловіка. Вони виглядали стильно та невимушено: Річард у сірій кофтині й куртці, а його обраниця — в елегантному кремовому светрі та чорному пальті.


Річард Гір і його дружина показались на приватному літаку

Кохана актора радіє його перемозі

Фото Instagram

Як відомо, закохані одружені з 2018 року. Актор неодноразово публічно зізнавався у коханні своїй дружині та відвідував з нею світські заходи. Пара часто тішила фанатів проявами романтики на червоних доріжках.

Нагадаємо, що Алехандра — третя дружина Річарда. Вони мають двох спільних синів, а також виховують дитину Сільви від колишнього чоловіка.

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