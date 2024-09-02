Різатдінова із Chanel похвалилася ошатним сином-першокласником у костюмі
2-го вересня Insta-стрічка зіркових мам майорить знімками їніх нащадків-школярів.
31-річна гімнастка Ганна Різадтінова також привітала свого 6-річного сина Романа зі статусом першокласника.
Ганна з сином, на відміну від багатьох колег, в якості лука обрали не вишиванку.
Як відомо, Роман - первісток Ганни від колишнього нардепа Олександра Онищенка. Після розлучення з Різатдіновою він із сином не бачиться.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення спортсменка з сином перебували в Іспанії, однак повернулися в Україну.
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