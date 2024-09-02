Різатдінова із Chanel похвалилася ошатним сином-першокласником у костюмі

Марія Мельник 2 вересня, 16:45
Різатдінова у вишиванці

Різатдінова повела сина до першого класу

фото з Instagram

2-го вересня Insta-стрічка зіркових мам майорить знімками їніх нащадків-школярів.

31-річна гімнастка Ганна Різадтінова також привітала свого 6-річного сина Романа зі статусом першокласника.

Різатдінова одягнула білу cукню міді і доповнила образ торбинкою Сhanel

Різатдінова одягнула білу cукню міді і доповнила образ торбинкою Сhanel


Ганна з сином, на відміну від багатьох колег, в якості лука обрали не вишиванку.

До речі, сьогодні посвяту у першокласниці пройшли і доньки Мірошниченків

До речі, сьогодні посвяту у першокласниці пройшли і доньки Мірошниченків

Як відомо, Роман - первісток Ганни від колишнього нардепа Олександра Онищенка. Після розлучення з Різатдіновою він із сином не бачиться.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення спортсменка з сином перебували в Іспанії, однак повернулися в Україну.

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