Різатдінова із Chanel похвалилася ошатним сином-першокласником у костюмі

Різатдінова повела сина до першого класу фото з Instagram

2-го вересня Insta-стрічка зіркових мам майорить знімками їніх нащадків-школярів.

31-річна гімнастка Ганна Різадтінова також привітала свого 6-річного сина Романа зі статусом першокласника.

Різатдінова одягнула білу cукню міді і доповнила образ торбинкою Сhanel

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Ганна з сином, на відміну від багатьох колег, в якості лука обрали не вишиванку.

До речі, сьогодні посвяту у першокласниці пройшли і доньки Мірошниченків

Як відомо, Роман - первісток Ганни від колишнього нардепа Олександра Онищенка. Після розлучення з Різатдіновою він із сином не бачиться.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення спортсменка з сином перебували в Іспанії, однак повернулися в Україну.