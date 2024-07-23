Різатдінова в купальнику атмосферно зайнялася стретчінгом на травичці під пальмами. Відео
Гімнастка Ганна Різатдінова, яка нещодавно солодко відсвяткувала своє 31-ліття, поділилася зі своєю аудиторією відео, в якому є і фітнес-мотивація, і літній вайб.
Кралечка зайнялася стретчінгом просто на травичці під пальмами. А замість спортлуку на ній були просто купальник і панамка.
Ролик Аня виклала в TikTok, обійшовшись без підпису.
Нагадаємо, нещодавно Різатдінова показувала, як вона кайфує від танців. А ще спортсменка пригадувала, як потерпала від комплексів, вважаючи себе недосить гарною.
Як відомо, Ганна виховує сина Романа від екснардепа-втікача Олександра Онищенка. Хлопчику, з яким батько не спілкується, в листопаді виповниться 7 років.
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