Різатдінова в купальнику атмосферно зайнялася стретчінгом на травичці під пальмами. Відео

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка нещодавно солодко відсвяткувала своє 31-ліття, поділилася зі своєю аудиторією відео, в якому є і фітнес-мотивація, і літній вайб.

Кралечка зайнялася стретчінгом просто на травичці під пальмами. А замість спортлуку на ній були просто купальник і панамка.

Ганна потренувалася на свіжому повітрі Скріни з TikTok

Ролик Аня виклала в TikTok, обійшовшись без підпису.

Спортсменка продемонструвала підписникам свою гнучкість та струнку фігурку в купальнику

Нагадаємо, нещодавно Різатдінова показувала, як вона кайфує від танців. А ще спортсменка пригадувала, як потерпала від комплексів, вважаючи себе недосить гарною.

Як відомо, Ганна виховує сина Романа від екснардепа-втікача Олександра Онищенка. Хлопчику, з яким батько не спілкується, в листопаді виповниться 7 років.