Різатдінова на балконі наробила спекотного ч/б контенту в купальнику
Гімнастка Ганна Різатдінова, яка днями показувала підписникам своє стретчинг-тренування у купальнику, влаштувала просто сеанс позування на балконі.
Чорно-білим відео 31-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.
Нагадаємо, нещодавно зазвичай потайна Аня розказала, якою вона буває в романтичних стосунках. Як відомо, спортсменка виховує 6-річного сина Рому від Олександра Онищенка, хоча її типаж чоловічої зовнішності - це футболіст Кріштіану Роналду.
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