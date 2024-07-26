Баляндраси 15.08

Різатдінова на балконі наробила спекотного ч/б контенту в купальнику

Марія Ткаченко 26 липня, 15:00
Ганна Різатдінова
Скріни з Instagram Різатдінової

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка днями показувала підписникам своє стретчинг-тренування у купальнику, влаштувала просто сеанс позування на балконі.

Чорно-білим відео 31-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.

Гімнастка Ганна Різатдінова

Різатдінова у купальнику попустувала перед камерою


Олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова

31-річна спортсменка продемонструвала звабні пози

Спортсменка Ганна Різатдінова

У житті купальник справді чорно-білий

Різатдінова в купальнику
Фігура Ганни Різатдінової

Прес Ганни викликає заздрість

Ганна Різатдінова в бікіні
Аня Різатдінова

Нагадаємо, нещодавно зазвичай потайна Аня розказала, якою вона буває в романтичних стосунках. Як відомо, спортсменка виховує 6-річного сина Рому від Олександра Онищенка, хоча її типаж чоловічої зовнішності - це футболіст Кріштіану Роналду.

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Різатдінова
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