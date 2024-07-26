Різатдінова на балконі наробила спекотного ч/б контенту в купальнику

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка днями показувала підписникам своє стретчинг-тренування у купальнику, влаштувала просто сеанс позування на балконі.

Чорно-білим відео 31-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.

Різатдінова у купальнику попустувала перед камерою

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31-річна спортсменка продемонструвала звабні пози

У житті купальник справді чорно-білий

Прес Ганни викликає заздрість

Нагадаємо, нещодавно зазвичай потайна Аня розказала, якою вона буває в романтичних стосунках. Як відомо, спортсменка виховує 6-річного сина Рому від Олександра Онищенка, хоча її типаж чоловічої зовнішності - це футболіст Кріштіану Роналду.



