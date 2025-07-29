Різатдінова в червоному луці з голим животом повигиналася на підлозі та зізналася, що хоче бути як Джей Ло

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка надихнулася нещодавнім концертом всесвітньо відомої Дженніфер Лопес, попозувала у звабливому червоному луці.

У дописі спортсменка (на прикладі зірки) також оприлюднила свої думки щодо свободи і сприйняття себе у соціумі.

"Друзі, трошки думок після концерту Дженніфер Лопес. До того, що вона в неймовірній формі, стрибала і танцювала на сцені у 56 років, я в принципі була готова. Але після першої пісні в мене зʼявилась думка: скільки в неї життя, енергії, свободи!", - написала Різатдінова.

Ганна, ймовірно, надихнулася не лише енергетикою, а й образом Лопес

"Я сиділа і казала собі, Аню, подивись, вона не думає, чи в неї надто відкритий одяг, "а що подумають люди"? "А що скажуть після таких відвертих танців, в мене ж діти" тощо. Вона живе, виступає наповну! Вона кайфує від себе і всі навколо це відчувають!

Тут історія не тільки про красиве тіло та дисципліну. Тут мова йде про відсутність рамок, які зазвичай вішають люди навколо, та самоцінність себе в цьому світі, і мені це дуже імпонує. Я прям супер замотивована після концерту, хочу виглядати як вона у 56, але головне - бути такою ж свободною у своїх діях та думках", - поділилася враженнями гімнастка.

Як відомо, на сцені Лопес дійсно відчуває себе мов риба у воді, однак іноді обставини відіграють злий жарт. Днями під час концерту у Варшаві зі співачки злетіла спідниця, однак навіть з цього інциденту Лопес знайшла майстерний вихід.