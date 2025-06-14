Різатдінова у монокіні похвалилася струнким тілом коло басейну. Фото

Юлія Леськова - 14 червня, 13:43
Ганна Різатдінова позує для фото
Фото з Instagram Ганни Різатдінової

Гімнастка Ганна Різатдінова здивувала шанувальників новим фотосетом у купальниках.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram. 

Ганна приміряла два суцільних купальники: чорно-білий та кораловий. 


"Якщо ти можеш бачити красу, то тільки тому, що носиш прекрасне всередині себе", - підписала фото Різатдінова. 

Ганна Різатдінова у рушнику попозувала для фото

Також свій образ красуня доповнила сонцезахисними окулярами та рушником

Ганна Різатдінова у купальнику наробила нових фото

Гімнастка похвалилася струнким тілом коло басейну

Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова показала ефектне тренування для сідниць та стегон. 

Також гімнастка якось на камеру зробила собі яскравий макіяж

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Різатдінова
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