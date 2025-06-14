Різатдінова у монокіні похвалилася струнким тілом коло басейну. Фото

Фото з Instagram Ганни Різатдінової

Гімнастка Ганна Різатдінова здивувала шанувальників новим фотосетом у купальниках.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Ганна приміряла два суцільних купальники: чорно-білий та кораловий.

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"Якщо ти можеш бачити красу, то тільки тому, що носиш прекрасне всередині себе", - підписала фото Різатдінова.

Також свій образ красуня доповнила сонцезахисними окулярами та рушником

Гімнастка похвалилася струнким тілом коло басейну

Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова показала ефектне тренування для сідниць та стегон.

Також гімнастка якось на камеру зробила собі яскравий макіяж.