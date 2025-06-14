Різатдінова у монокіні похвалилася струнким тілом коло басейну. Фото
Гімнастка Ганна Різатдінова здивувала шанувальників новим фотосетом у купальниках.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Ганна приміряла два суцільних купальники: чорно-білий та кораловий.
"Якщо ти можеш бачити красу, то тільки тому, що носиш прекрасне всередині себе", - підписала фото Різатдінова.
Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова показала ефектне тренування для сідниць та стегон.
Також гімнастка якось на камеру зробила собі яскравий макіяж.
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