"Добре, що на мені було спіднє": Лопес під час виступу загубила спідницю. Відео

Марія Ткаченко - 28 липня, 13:15

Із американською співачкою та акторкою Дженніфер Лопес стався кумедний конфуз на сцені під час виступу у Варшаві. З 56-річної зірки злетіла спідниця.

Джей Ло не розгубилася та вийшла з ситуації з гумором. А відео, яке, звісно, не могло не завіруситися в мережі, виклали й на YouTube-каналі виконавиці.

"Добре, що на мені було спіднє. Зазвичай я не ношу спіднє", - пожартувала (або ні) Дженніфер.

Дженніфер Лопес загубила спідницю

Мить - і Дженніфер лишилася на сцені без спідниці

Скрін із відео з YouTube-каналу Лопес

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (момент зі спідницею після 2:10): 

Нагадаємо, в травні Лопес епатувала фанів своїм палким поцілунком із танцівницею. А нещодавно, теж під час концерту зробила зізнання стосовно можливості ще одного заміжжя. 

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