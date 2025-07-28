"Добре, що на мені було спіднє": Лопес під час виступу загубила спідницю. Відео
Із американською співачкою та акторкою Дженніфер Лопес стався кумедний конфуз на сцені під час виступу у Варшаві. З 56-річної зірки злетіла спідниця.
Джей Ло не розгубилася та вийшла з ситуації з гумором. А відео, яке, звісно, не могло не завіруситися в мережі, виклали й на YouTube-каналі виконавиці.
"Добре, що на мені було спіднє. Зазвичай я не ношу спіднє", - пожартувала (або ні) Дженніфер.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (момент зі спідницею після 2:10):
Нагадаємо, в травні Лопес епатувала фанів своїм палким поцілунком із танцівницею. А нещодавно, теж під час концерту зробила зізнання стосовно можливості ще одного заміжжя.
"Моє тіло краще, ніж будь-коли": 55-річна Лопес в обтислому декольтованому кетс'юті покрасувалася перед дзеркалом. Фото
"Те саме вільне відчуття": Лопес у бікіні та спідниці покружляла на березі океану. Відео
Лопес у паєтковому "бамстері" засвітила голу спину та трішки сідниць на премії у Вегасі
Лопес у купальнику блиснула соковитими сідницями в Іспанії. Фото
Лопес у дуже низьких штанях зі шворками повторила власний стиль 24-річної давнини. Фото