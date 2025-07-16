Різатдінова у сукні з декольте пограла в теніс заради фото

Карина Тімкова - 16 липня, 11:30

Гімнастка Ганна Різатдінова похвалилася результатами нової стильної фотосесії.

У своєму Instagram знаменитість показалась у чорній сукні з шортами на тенісному корті з ракетною в руці. Аутфіт завершувався кепкою, світлими кросівками і широким браслетом.

32-річна Ганна ефектно позувала, відбиваючи тенісний м'ячик. Зірка з грайливим декольте уявила себе спортсменкою на Вімблдоні.

Ганна Різатдінова захопила своїм виглядом у міні на тенісному корті

Ганна похвалилася довгими підтягнутими ніжками

Фото martynenko.anya

Ганна Різатдінова похвалилася декольте у міні на тенісному корті

Гімнастка посвітила апетитним бюстом у спортивному одязі

Ганна Різатдінова у декольтованому міні посиділа на тенісному корті

Перепочинок між сетами

Ганна Різатдінова похвалилася підтягнутими ногами під час тенісу

Різатдіновій дуже личить великий теніс

Ганна Різатдінова у короткій сукні посвітила тонкою талією і ногами на корті

Чемпіонка Олімпіади похизувалася тонкою талією у міні

Ганна Різатдінова у міні похвалилася декольте на тенісному корті

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Ганна Різатдінова у міні попозувала з тенісною ракеткою на корті

Фотографії вдало продемонстрували естетику популярного виду спорту

Нагадаємо, Ганна багато займається спортом і частенько хизується своїм тілом у купальниках. Також вона любить влаштовувати спокусливі зйомки та позувати у сексуальних сукнях.

Як відомо, Різатдінова є мамою 7-річного сина Романа, батьком якого є екснардеп Олександр Онищенко. Він з дитиною не спілкується.

Не так давно гімнастка відповідала, чи планує другу дитину, а ще розповідала про роботу своєї мами в Криму.

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Різатдінова
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