Різатдінова у сукні з декольте пограла в теніс заради фото
Гімнастка Ганна Різатдінова похвалилася результатами нової стильної фотосесії.
У своєму Instagram знаменитість показалась у чорній сукні з шортами на тенісному корті з ракетною в руці. Аутфіт завершувався кепкою, світлими кросівками і широким браслетом.
32-річна Ганна ефектно позувала, відбиваючи тенісний м'ячик. Зірка з грайливим декольте уявила себе спортсменкою на Вімблдоні.
Нагадаємо, Ганна багато займається спортом і частенько хизується своїм тілом у купальниках. Також вона любить влаштовувати спокусливі зйомки та позувати у сексуальних сукнях.
Як відомо, Різатдінова є мамою 7-річного сина Романа, батьком якого є екснардеп Олександр Онищенко. Він з дитиною не спілкується.
Не так давно гімнастка відповідала, чи планує другу дитину, а ще розповідала про роботу своєї мами в Криму.