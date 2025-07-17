Різатдінова у рожевій корсетній сукні з пір'ям посвітила засмаглими ногами з нагоди 32-річчя

Гімнастка Ганна Різатдінова 16-го липня зустріла свої 32.

З нагоди свята спортсменка запостила ефектні фото у рожевій сукні українського бренду.

"Друзі ,дякую усім за привітання. Радію, що в мене є ви", - написала вона.

І хоча для зйомки Ганні робили мейк, спортсменка і сама вміє ефектно себе подати

Різатдінова попозувала в сукні бренду дизайнерки Каті Сільченко.

До речі, один з секретів сяючої шкіри іменинниці - зелені смузі

Нагадаємо, Ганна виховує 7-річного сина Романа від екса, олігарха-утікача Олександра Онищенка. Раніше гімнастка розказувала про стосунки хлопчика і батька.

А не так давно Різатдінова зізнавалася, чому не знайомиться в Tinder та чи планує ще дітей.