81-річний Де Ніро за руки з коханою та 13-річною донькою з'явився на хіднику в Каннах. Фото

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Американський актор Роберт Де Ніро 13-го травня відвідав показ фільму "Partir Un Jour" ("Прощання з одним днем") у рамках 78-го Каннського кінофестивалю.

Компанію 81-річній кінозірці на червоному хіднику стали одразу двоє дорогих його серцю людей: партнерка Тіффані Чен та донька Хелен Грейс. Трійця зворушливо трималася за руки, позуючи перед камерами.

Тіффані та Хелен для виходу на червоний хідник обрали ошатні чорні плаття Фото Getty Images

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Роберт та його улюблені дівчата Фото Getty Images

Нагадаємо, в 45-річної Тіффані й Роберта є спільна донька Джія Вірджинія, якій зараз 2 рочки. 13-річна Хелен Грейс, народжена сурогатною матір'ю - дочка актора від шлюбу з актрисою, світською левицею і філантропкою Грейс Хайтауер.

Голуб'ята познайомилися в 2015-му році на зйомках фільму, де Чен грала інструкторку тай-чі

Як відомо, всього в Де Ніро семеро дітей. Нещодавно один із синів кінозірки, Аарон здійснив трансперехід і став донькою, яку тепер звати Айрін. Роберт нещодавно вперше прокоментував цю подію.