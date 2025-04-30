29-річна дочка Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід та пояснила причину. Фото

Донька актора Роберта Де Ніро зробила трансгендерний перехід Фото Getty Images

29-річна донька голлівудського актора Роберта Де Ніро, Айрін публічно заявила про те, що є трансгендерною жінкою.

В інтерв’ю для видання Them вона відверто розповіла про свій шлях, сумніви та натхнення, яке отримала від інших трансжінок і темношкірих жінок.

"Я думаю, що значною мірою (мій перехід) зумовлений впливом чорношкірих жінок на мене. Я думаю, що прийняття цієї нової ідентичності, а також гордість за мій колір шкіри змушує мене відчувати себе ближче до них у певному сенсі", — зізнається Айрін.

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Дочка Де Ніро захопилася сміливістю інших транслюдей Фото @aleckvenegas

Айрін, яка народилася під іменем Аарон і є дочкою Де Ніро та акторки Тукі Сміт, розпочала гормональну терапію в листопаді 2024 року. Вона називає себе "пізнім цвітом" і додає, що довгий час відчувала себе чужою у власному тілі. Особливо гостро дівчина помічала свою відмінність у родині, де всі були або стрункі, або спортивні. Вона ж, за її словами, почувалася "білою вороною".

"Я виділялась і в моїй родині не було нікого, хто міг би співпереживати моєму досвіду… Мені завжди казали, що в мене чогось забагато, а чогось замало, коли я росла: занадто велика, недостатньо худа. Недостатньо темношкіра, недостатньо біла. Занадто жіночна, недостатньо мужня. Я була помітною, але не думаю, що мене бачили", — додала дівчина.

Попри ці внутрішні сумніви, сім'я прийняла її камінг-аут ще у старших класах школи, коли вона зізналась у своїй гомосексуальності. Але трансгендерність, на її думку, — це окрема і глибша подорож. Вона зізнається, що досі має побоювання, що її рідні бачать у ній лише ту, ким вона була колись.

"Я б хотіла бачити більше трансжінок, більше темношкірих жінок, які, можливо, мають більшу статуру або не вписуються в шаблон суперхудорлявої", — сказала вона

Зараз Айрін будує кар'єру в кіно та модельному бізнесі. Вона прагне стати "натхненням для принаймні ще однієї такої ж людини. Для темношкірої, квір-людини, яка не носить маленький розмір".

Айрін зі своєю родиною на дні народження мами Фото instagram

Роберт Де Ніро, якому нещодавно виповнився 81 рік, є батьком семи дітей від різних стосунків. Айрін і її брат-близнюк Джуліан народились у 1995 році. Крім них, в актора є 57-річна Дрена, 48-річний Рафаель, 26-річний Елліот, 13-річна Гелен Грейс і молодша 2-річна донечка Джія Вірджинія. Знаменитість був одружений із Грейс Хайтауер, а зараз зустрічається з 25-річною Тіффані Чен, яка і народила йому Джію.

Не так давно старша дитина Роберта вітала його в мережі. А ще кінозірка коментував політику Трампа і отримував медаль від Обами.

Зазначимо, чимало селебріті мають трансгендерних дітей. Серед них Синтія Ніксон, Ілон Маск, Наомі Воттс і Лієв Шрайбер та Шарліз Терон.