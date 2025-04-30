29-річна дочка Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід та пояснила причину. Фото

Карина Тімкова - 30 квітня, 09:58
Донька Роберта Де Ніро є трансгендером

Донька актора Роберта Де Ніро зробила трансгендерний перехід

Фото Getty Images

29-річна донька голлівудського актора Роберта Де Ніро, Айрін публічно заявила про те, що є трансгендерною жінкою.

В інтерв’ю для видання Them вона відверто розповіла про свій шлях, сумніви та натхнення, яке отримала від інших трансжінок і темношкірих жінок.

"Я думаю, що значною мірою (мій перехід) зумовлений впливом чорношкірих жінок на мене. Я думаю, що прийняття цієї нової ідентичності, а також гордість за мій колір шкіри змушує мене відчувати себе ближче до них у певному сенсі", — зізнається Айрін.


Дочка Роберта Де Ніро стала трансгендером

Дочка Де Ніро захопилася сміливістю інших транслюдей

Фото @aleckvenegas

Айрін, яка народилася під іменем Аарон і є дочкою Де Ніро та акторки Тукі Сміт, розпочала гормональну терапію в листопаді 2024 року. Вона називає себе "пізнім цвітом" і додає, що довгий час відчувала себе чужою у власному тілі. Особливо гостро дівчина помічала свою відмінність у родині, де всі були або стрункі, або спортивні. Вона ж, за її словами, почувалася "білою вороною".

"Я виділялась і в моїй родині не було нікого, хто міг би співпереживати моєму досвіду… Мені завжди казали, що в мене чогось забагато, а чогось замало, коли я росла: занадто велика, недостатньо худа. Недостатньо темношкіра, недостатньо біла. Занадто жіночна, недостатньо мужня. Я була помітною, але не думаю, що мене бачили", — додала дівчина.

Попри ці внутрішні сумніви, сім'я прийняла її камінг-аут ще у старших класах школи, коли вона зізналась у своїй гомосексуальності. Але трансгендерність, на її думку, — це окрема і глибша подорож. Вона зізнається, що досі має побоювання, що її рідні бачать у ній лише ту, ким вона була колись.

Донька Роберта Де Ніро заявила, що є трансгендерною жінкою.

"Я б хотіла бачити більше трансжінок, більше темношкірих жінок, які, можливо, мають більшу статуру або не вписуються в шаблон суперхудорлявої", — сказала вона

Зараз Айрін будує кар'єру в кіно та модельному бізнесі. Вона прагне стати "натхненням для принаймні ще однієї такої ж людини. Для темношкірої, квір-людини, яка не носить маленький розмір".

Дочка Де Ніро оголосила, що вона трансгендерна жінка

Айрін зі своєю родиною на дні народження мами

Фото instagram

Роберт Де Ніро, якому нещодавно виповнився 81 рік, є батьком семи дітей від різних стосунків. Айрін і її брат-близнюк Джуліан народились у 1995 році. Крім них, в актора є 57-річна Дрена, 48-річний Рафаель, 26-річний Елліот, 13-річна Гелен Грейс і молодша 2-річна донечка Джія Вірджинія. Знаменитість був одружений із Грейс Хайтауер, а зараз зустрічається з 25-річною Тіффані Чен, яка і народила йому Джію.

Не так давно старша дитина Роберта вітала його в мережі. А ще кінозірка коментував політику Трампа і отримував медаль від Обами.

Зазначимо, чимало селебріті мають трансгендерних дітей. Серед них Синтія Ніксон, Ілон Маск, Наомі Воттс і Лієв Шрайбер та Шарліз Терон.

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