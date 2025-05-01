81-річний Де Ніро вперше прокоментував трансгендерний перехід своєї доньки

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Оскароносний американський актор Роберт Де Ніро пояснив, як він сприйняв те, що його син Аарон здійснив трансгендерний перехід, ставши донькою на ім'я Айрін.

Дівчина має безумовну підтримку 81-річного тата.

"Я любив та підтримував Аарона як мого сина, а тепер я люблю та підтримую Айрін як мою доньку. Не розумію, в чому тут велика проблема", - сказав Роберт People.

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Айрін Де Ніро - донька Роберта від акторки Тукі Сміт Фото з Instagram Де Ніро

"Я люблю всіх моїх дітей", - наголосив актор.

Як відомо, крім Айрін у Де Ніро є ще шестеро дітей. Наймолодшій дівчинці, Джії 2 рочки.

Нагадаємо, зовсім інакше до трансгендерного переходу свого сина Ксав'єра поставився мільярдер Ілон Маск. Він заявив, що "фактично втратив" свою дитину. Вів'єн Дженна вже кілька років не спілкується з батьком та вважає його "жалюгідним інфантилом".