81-річний Де Ніро вперше прокоментував трансгендерний перехід своєї доньки
Оскароносний американський актор Роберт Де Ніро пояснив, як він сприйняв те, що його син Аарон здійснив трансгендерний перехід, ставши донькою на ім'я Айрін.
Дівчина має безумовну підтримку 81-річного тата.
"Я любив та підтримував Аарона як мого сина, а тепер я люблю та підтримую Айрін як мою доньку. Не розумію, в чому тут велика проблема", - сказав Роберт People.
"Я люблю всіх моїх дітей", - наголосив актор.
Як відомо, крім Айрін у Де Ніро є ще шестеро дітей. Наймолодшій дівчинці, Джії 2 рочки.
Нагадаємо, зовсім інакше до трансгендерного переходу свого сина Ксав'єра поставився мільярдер Ілон Маск. Він заявив, що "фактично втратив" свою дитину. Вів'єн Дженна вже кілька років не спілкується з батьком та вважає його "жалюгідним інфантилом".
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