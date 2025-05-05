Гомосексуальність батька, ліцензія таксиста і "причетність" до мережі проституції: 10 фактів про Роберта Де Ніро

81-річний Роберт Де Ніро – беззаперечно, легендарний актор. Його ролі у фільмах "Таксист", "Хрещений батько", "Славні хлопці" і "Скажений бик" стали культовими, а він отримав 2 "Оскари".

Діти Роберта Де Ніро – окрема історія, актор має 7 нащадків, а його наймолодша дитина, донька Джіа від Тіффані Чен, народилася у 2023 році.

Нещодавно 29-річна дочка Де Ніро оголосила про трансгендерний перехід, у чому актор її підтримав і заявив, що любив її як сина Аарона, а тепер любить як Айрін.

ТаблоID розповість цікаві та маловідомі факти про актора Роберта Де Ніро. Читайте про його складні стосунки з батьком-гомосексуалом, підозру у мережі проституції, подвійне громадянство та багато іншого.

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Перша роль у 10 років

Роберт Де Ніро рано проявив талант до акторства і почав ходити у театральну школу. Свою першу роль майбутня зірка "Хрещеного батька" отримав вже у 10 років і зіграв Боягузливого Лева з "Чарівника країни Оз".

Творча родина

Мати Де Ніро, Вірджинія Адмірал, була художницею, чиї роботи увійшли до колекції Пеґґі Ґуґґенгайм (богемна американська колекціонерка мистецтва, котра створила унікальну колекцію мистецтва в Європі та Америці з 1938 по 1946 роки), а батько, Роберт Де Ніро-старший, був відомим абстрактним художником-експресіоністом. Тож не дивно, що у такій родині народився культовий актор.

Роберт Де Ніро, отримавши юнацьку дозу сценічного життя, навіть кинув приватну школу, щоб спробувати стати актором.

Громадянин Італії

Роберт Де Ніро народився в США і є італійцем на чверть.

На початку нульових Італія вирішила надати акторові почесне громадянство, на знак визнання його кар'єри. Але не все було так гладко на шляху до отримання паспорта. Група під назвою "Орден синів Італії в Америці" виступила з рішучим протестом проти плану італійського уряду через те, що Де Ніро часто грав мафіозі і начебто зображав негативні італо-американські стереотипи.

Актор зміг отримати громадянство Італії у 2006 році. Кадр з фільму "Хрещений батька 2"

25 тисяч доларів на зуби

Щоб цілковито увійти у грізну роль у фільмі "Мис страху", Роберт Де Ніро заплатив стоматологу 5000 доларів, щоб йому загострили та деформували зуби. Пізніше, після зйомок, він витратив ще 20 тисяч доларів, щоб повернути зуби до початкового стану. За цю роль Де Ніро був номінований на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Роберт Де Ніро ретельно готувався до своїх ролей Кадр з фільму "Мис страху"

Ненависть до інтерв'ю

Зірка фільмів Роберт Де Ніро уникає давати інтерв'ю з початку свого шляху до голлівудського Олімпу.

"Після моїх перших фільмів я давав інтерв'ю, а потім подумав: "Що такого важливого в тому, де я ходив до школи і чим захоплювався? Яке це має відношення до акторства, до моєї власної голови? Ніякого", – пояснив свою позицію актор.

Де Ніро не дуже йде на контакт з пресою Фото Getty Images

Був випадок, коли Де Ніро дав інтерв'ю письменниці Барбарі Голдсміт і розчарувався ще більше. Вони довго спілкувалися з ним у 1984 році. Пізніше актор телефонував письменниці, щоб уточнити, про що вона писатиме, а про що ні. Коли стаття була опублікована, він подзвонив їй знову, щоб сказати, що шкодує про те, що взагалі з нею розмовляв.

У біографії "Де Ніро: Життя" її автор Шон Леві зазначає, що у Де Ніро завжди було щось на кшталт злетів і падінь у стосунках навіть з професійними інтерв'юерами. За його словами, медіашторм навколо фільму "Нью-Йорк, Нью-Йорк" був настільки приголомшливим, що протягом наступних чотирьох років Де Ніро взагалі відмовився від інтерв'ю.

Звинувачення у причетності до мережі проституції

У 1998 році, перебуваючи у Франції, Роберт Де Ніро був запідозрений у причетності до міжнародної мережі проституції і затриманий поліцією на 6 годин, а потім допитаний ще 3 години.

Як повідомляється, його ім'я було в адресній книзі, знайденій під час розслідування. Адвокат актора, Жорж Кейман, заявив журналістам, що його клієнт знав багато красивих жінок, тому, можливо, не було нічого дивного в тому, що його знайшли в цій записній книжці. Але, мовляв, це не доводить, що Роберт Де Ніро винен.

Після того, як Де Ніро протримали 9 годин у поліції і, врешті, зняли всі звинувачення, він залишився зовсім не в захваті від Франції.

Актор був, мʼяко кажучи, не у захваті від того інциденту Кадр з фільму "Славні хлопці"

"Я ніколи не повернуся до Франції. Я буду радити своїм друзям не їхати до Франції. Я не бачу жодних причин бути поблажливим до інциденту, який трапився у країні, котра зневажає свій власний девіз "свобода, рівність і братерство". Я далеко за межами того, що можна назвати люттю", – різко висловився Де Ніро в інтерв'ю журналу La Monde.

Однак Роберт порушив власну обітницю ніколи не повертатися до Франції у 2011 році, коли погодився стати членом журі Каннського кінофестивалю.

Вивчив сицилійську мову для "Хрещеного батька"

Роберт Де Ніро доходить до крайнощів, готуючись до ролей, навіть якщо глядачі ніколи не дізнаються про його роботу за лаштунками. Візьмемо "Хрещеного батька 2". Поки Френсіс Форд Коппола знімав сцени без нього, Де Ніро вирішив поїхати на Сицилію, зануритися в культуру і вивчити мову.

До речі, за цю роль актор отримав "Оскар" Кадр з фільму "Хрещений батько 2"

У книзі "Де Ніро: Життя" біограф Шон Леві розповідає, що за відносно короткий проміжок часу Роберт опанував мову настільки, що допоміг переписати діалоги фільму сицилійською мовою.

Батько гомосексуал

Роберт Де Ніро мав непрості стосунки зі своїм батьком-художником. Батьки зірки розлучилися, коли він ще був малюком, і лише у дорослому віці актор дізнався чому так склалося. Після смерті Роберт Де Ніро-старший залишив численну кількість картин, лофт у Нью-Йорку і щоденники із щемливими записами.

У щоденниках розкривається те, що оскароносний актор називає "демонами" свого батька. У них йдеться про боротьбу Де Ніро-старшого за фінансову стабільність та визнання, а також його тривоги за своє психічне здоров'я і гомосексуальність, яка зруйнувала його шлюб з колегою-художницею.

"Мені не терпиться їх прочитати. Я прочитаю їх, коли відчую, що це правильно... але на даний момент я не готовий", – ділився Де Ніро.

Натомість він надав записи батька у розпорядження мистецтвознавців, які працювали над книгою під назвою "Роберт Де Ніро-старший: Картини, малюнки".

Зростаючи, Де Ніро не усвідомлював, як батько мучився через свою гомосексуальність.

"Я не знав про це... Моя мати сказала мені якось пізніше, коли я вже був дорослим, наче натякнула. Я начебто зрозумів", – пригадувала зірка.

Батько і син пишалися роботою один одного, ніколи не відчуваючи потреби висловлювати це словами. У щоденниках Де Ніро-старший звертається до свого сина, пишучи, що той "отримує всілякі пропозиції щодо кіно і сцени", і додає: "мій маленький пупсик виріс".

Тато актора мав власних демонів Фото Роберта Де Ніро з сайту The Guardian

В іншому уривку він пише про свого сина: "Він засмаг від солярію — для своєї нової ролі в кіно – і виглядає набагато краще, ніж коли повернувся з Італії два тижні тому. Мені хотілося провести пальцями по його волоссю і поцілувати його, але навряд чи він би це оцінив".

У 2014 році Де Ніро зняв документальний фільм про свого батька для HBO. Лише крихітний відсоток щоденників був процитований.

Отримав ліцензію таксиста

Роберт Де Ніро отримав ліцензію таксиста, готуючись до ролі в культовому фільмі Мартіна Скорсезе "Таксист".

Протягом місяця, напередодні зйомок, актор працював по 12 годин на добу в нью-йоркській фірмі таксі.

You talkin’ to me? Anyone recall getting picked up by Robert De Niro while he researched his famous role in '76? #tbt pic.twitter.com/kn9szc4Yb3 — NYC Taxi & Limousine Commission (@nyctaxi) May 22, 2014

Комісія таксі та лімузинів також оприлюднила копію ліцензії Де Ніро, термін дії якої закінчився 31 травня 1976 року, через чотири місяці після виходу фільму.

У "Таксисті" Де Ніро грає злого та ображеного ветерана В'єтнамської війни, який працює таксистом у Нью-Йорку.

Його прийняли за безпритульного

Як ви вже зрозуміли, Роберт Де Ніро з тих акторів, що дуже старанно готуються до своїх ролей. У 2012 році актор готувався до фільму "Бути Флінном", де грав письменника, котрий переживає скрутні часи та опиняється без даху над головою. Для підготовки до ролі Де Ніро відростив волосся та щетину, а також тинявся вулицями міста.

Де Ніро був в образі Кадр з фільму "Бути Флінном"

Роберт так добре увійшов в образ, що його не пустили охоронці у власний готель. Актор не засмутився, що його прийняли за безпритульного, і навпаки похвалив охоронців, що ті так добре виконують свою роботу.

"Я не звинувачую охорону, (що) вони не захотіли мене пустити. Я сказав: "Мені б не хотілося, щоб сюди потрапив хтось, хто виглядав би, як я". Я знаю, що вони мене не впізнали", – підсумував він.

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