Екс-"ВІА Гра" Романова вперше показалася з ексом Роднянським та зізналася, чому з ним порвала

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова, яка близько 2-х років перебувала у стосунках з сином продюсера Олександра Роднянського, Алексом Роднянським, вперше назвала причину розриву, що стався минулого року.

У своєму Instagram 34-річна зірка вперше показала спільні фото з ексом (на прохання підписників).

Підписники поцікавилися про особисте життя зірки

Романова нарешті наважилася розказати деталі розставання.

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"Забула сказати. Як я поставила точку після Нового року… Коли я побачила його на сайті знайомств з фотками, які робила йому нинішня жінка", - поділилася вона.

Міша вирішила бути відвертою

Так виглядає фото її екса на сайті знайомств

Нагадаємо, у 2018 році Романова народила сина Мартіна. Батьком первістка Міші є молодий режисер, якого вона не називає. Також Міші приписували роман зі співаком Максом Барських, який насправді є її найкращим другом.