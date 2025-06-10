Екс-"ВІА Гра" Романова вперше показалася з ексом Роднянським та зізналася, чому з ним порвала

Марія Мельник - 10 червня, 10:30

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова, яка близько 2-х років перебувала у стосунках з сином продюсера Олександра Роднянського, Алексом Роднянським, вперше назвала причину розриву, що стався минулого року

У своєму Instagram 34-річна зірка вперше показала спільні фото з ексом (на прохання підписників).

Романова і Роднянський

Підписники поцікавилися про особисте життя зірки

Романова нарешті наважилася розказати деталі розставання. 


"Забула сказати. Як я поставила точку після Нового року… Коли я побачила його на сайті знайомств з фотками, які робила йому нинішня жінка", - поділилася вона.

Романова з Роднянським
Міша вирішила бути відвертою
Так виглядає фото її екса на сайті знайомств

Так виглядає фото її екса на сайті знайомств

Нагадаємо, у 2018 році Романова народила сина Мартіна. Батьком первістка Міші є молодий режисер, якого вона не називає. Також Міші приписували роман зі співаком Максом Барських, який насправді є її найкращим другом. 

Читайте також:

Довгонога Романова в сексуальній асиметрії посвітила пишним бюстом для фото

"Готова до нових викликів": екс-"ВІА Гра" Романова у день 34-річчя млосно поблищала у мерехтливій сітці. Фото

Романова з косою на шиї оголила пружний бюст у зйомці до Дня Закоханих

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів