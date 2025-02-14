Романова з косою на шиї оголила пружний бюст у зйомці до Дня Закоханих

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова наробила ефектних фото у білому костюмі.

34-річна ексспівачка засвітила пружний бюст і привітала із Днем закоханих.

"Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю всім закоханим у цей день - тепла і затишку, щоб відчували один одного, навіть у найхолодніші дні, тим, хто ще не зустрів своє кохання, обов’язково знайти його, а ті, хто втратив віру в любов, знайти її знову. Любіть і будьте коханими! Любов завжди знайде шлях до вас!", - запевнила Романова.

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І делікатно засвітила пружний бюст

І хоча Романова має блискучий вигляд, на початку року зірка перебувала у депресії. Нещодавно Міша вперше заговорила про розставання зі своїм коханим, яким, ймовірно, був Алекс Роднянський.

Ще одною причиною депресії для Романової кілька років тому стало небезпечне збільшення грудей у пластичного хірурга Едгара Камінського. Раніше вона зі сльозами на очах розказувала, що зробила це, не знаючи про свою вагітність.