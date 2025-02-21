Салем розказав, якими словами вчив 9-річну дочку самоповазі

Колишній ресторатор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем розповів, як навчає 9-річну доньку Санта-Луну самоповазі.

У проєкті "Сюрприз для родини" зірковий батько розказав, як підвищує самоцінність дівчинки.

"Кожного ранку до повномасштабного вторгнення ми з донечкою ставали перед дзеркалом, і вона говорила декілька речей: "Я — найкраща. Я впораюсь. У мене все вийде сьогодні. Якщо не вийде сьогодні, то вийде завтра. Я — молодець". Я вважаю, що батьки обов’язково мають навчити дитину любити і поважати себе", - запевнив Салем.

Реклама:

Нагадаємо, у червні 2023-го Салем оголосив про розлучення з дружиною Марією після 17 років спільного життя. Раніше Даніель розказував, як вони з екскоханою поділили майно.

Цікаво, що у лютому того ж року військовий заявив про готовність всиновити осиротілу через війну дитину. За пів року після цієї заяви військовий знов підтвердив, що його намір не змінився.