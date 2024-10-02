Хаєк у тотал-блек епатувала модний Париж екстравагантними "ріжками". Фото
Мексиканська актриса Сальма Хаєк – знана поціновувачка моди. Зірка не пропускає Тижні моди. Ба більше, докладає зусиль, аби з глядацького місця виглядати не гірше за моделей.
Так само вона зробила для показу бренду Balenciaga, що днями відбувся в Парижі. Красуня вразила образом, найцікавішим елементом якого стала зачіска із епатажним аксесуаром.
Загалом лук складався з чорної шовкової сукні та оксамитової кофтини із штучними плечима. Світлинами образу Сальма поділилася на своїй сторінці в Instagram.
До речі, Хаєк часто бере із собою на світські раути та гламурні вечірки свого чоловіка, мільярдера Франсуа Анрі Піно.
Нагадаємо, з ним зірка також відвідала урочистий прийом Емануеля Макрона.
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