Хаєк у тотал-блек епатувала модний Париж екстравагантними "ріжками". Фото

Тетяна Сухачова 2 жовтня, 09:50

Мексиканська актриса Сальма Хаєк – знана поціновувачка моди. Зірка не пропускає Тижні моди. Ба більше, докладає зусиль, аби з глядацького місця виглядати не гірше за моделей.

Так само вона зробила для показу бренду Balenciaga, що днями відбувся в Парижі. Красуня вразила образом, найцікавішим елементом якого стала зачіска із епатажним аксесуаром.

Загалом лук складався з чорної шовкової сукні та оксамитової кофтини із штучними плечима. Світлинами образу Сальма поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Сальма Хаєк у Парижі

Сальма обрала аксесуар, з яким неможливо лишитися непоміченою

фото з instagram

Актриса Сальма Хаєк

Зірка вбралася у тотал-блек

фото з instagram
Акторка Сальма Хаєк

На шовкову сукню красуня накинула оксамитову кофтину

фото з instagram
Ніколь Кідман і Сальма Хаєк

Також на показі була акторка Ніколь Кідман, яка вразила тендітною фігурою

фото з instagram
Кеті Перрі і Сальма Хаєк
Також Хаєк зазнімкувалася зі співачкою Кеті Перрі
фото з instagram

До речі, Хаєк часто бере із собою на світські раути та гламурні вечірки свого чоловіка, мільярдера Франсуа Анрі Піно.

Нагадаємо, з ним зірка також відвідала урочистий прийом Емануеля Макрона.

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