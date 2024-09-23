"Останній день народження вдома": Хаєк зворушливо привітала дочку з 17-річчям
Мексиканська та американська актриса Сальма Хаєк присвятила зворушливий допис у Instagram своїй доньці від бізнесмена Француа-Анрі Піно. Валентині Паломі виповнилося 17 років.
Зіркова мама поділилася відео- та фотодобіркою з маленької іменинницею.
"Останній день народження моєї дитини вдома (наразі). Я вже відчуваю сепараційну тривогу. Вона цілий день змушує мене сміятися, так багато чого мене вчить, постійно мотивує, багато в чому надихає, дає бажання танцювати, співати і готувати, робить життя таким захопливим. Я тааак тебе люблю, моя Вале", - зізналася 58-річна Сальма.
Нагадаємо, Хаєк заміжня за батьком Валентини вже 15 років. Акторка чудово ладнає з дітьми Франсуа-Анрі від попереднього шлюбу і стосунків із Ліндою Євангелістою.
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