Дімопулос і Андрес показали стильний вечір і спортивний ранок на Ібіці

Марія Мельник - 26 серпня, 17:00

38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос показала, як проводить час зі своєю подругою, моделлю Анною Андрес на Ібіці.

У своєму Instagram Санта похизувалася їхнім стильним вечором і продуктивним ранком.

Дімопулос і Андрес похизувалися ніжками

Дівчата похизувалися стильними луками і своїми засмаглими ногами

Неважливо, яким був вечір, а ранок Санти і Анни почався зі спортзалу

Андрес зробила зйомку у спортзалі

Судячи з фото, за створення контенту, схоже, відповідала модель

Санта і Андрес похизувалися фігурами

І хоча на фото Андрес здебільшого знімала, у той час як Санта займалася спортом, сама модель теж не нехтує тренуваннями. Не так давно Анна хизувалася пресом і розказувала, чим завершує кожне спортивне заняття.

