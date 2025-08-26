Дімопулос і Андрес показали стильний вечір і спортивний ранок на Ібіці

38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос показала, як проводить час зі своєю подругою, моделлю Анною Андрес на Ібіці.

У своєму Instagram Санта похизувалася їхнім стильним вечором і продуктивним ранком.

Дівчата похизувалися стильними луками і своїми засмаглими ногами

Неважливо, яким був вечір, а ранок Санти і Анни почався зі спортзалу

Судячи з фото, за створення контенту, схоже, відповідала модель

І хоча на фото Андрес здебільшого знімала, у той час як Санта займалася спортом, сама модель теж не нехтує тренуваннями. Не так давно Анна хизувалася пресом і розказувала, чим завершує кожне спортивне заняття.