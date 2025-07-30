Дімопулос у бікіні похизувалася довгими ногами на тлі скель

Марія Мельник - 30 липня, 17:30

Колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос наробила фото в купальнику на острові Капрі.

У своєму Instagram вона похизувалася спортивним засмаглим тілом.

Дімопулос - фото у повний зріст

До речі, щоби мати такий живіт, Дімопулос не лише займається спортом, а й коле спеціальний препарат


Дімопулос показала підкачані ноги

Неможливо не звернути увагу на підкачані ніжки Санти. Видно, що такою фігурою стоїть величезна робота над собою

Як відомо, Дімопулос, яка є ексдружиною бізнесмена Ігоря Кучеренка, разом зі своєю донькою Софією мешкає у Дубаї. А старший син Санти від минулого шлюбу з Андрієм Джеджулою живе в Україні з батьком.

У травні Дімопулос вперше за довгий час навідалася в Україну, де по приїзду відразу ж потрапила до рук лікарів.

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