Дімопулос у бікіні похизувалася довгими ногами на тлі скель
Колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос наробила фото в купальнику на острові Капрі.
У своєму Instagram вона похизувалася спортивним засмаглим тілом.
Як відомо, Дімопулос, яка є ексдружиною бізнесмена Ігоря Кучеренка, разом зі своєю донькою Софією мешкає у Дубаї. А старший син Санти від минулого шлюбу з Андрієм Джеджулою живе в Україні з батьком.
У травні Дімопулос вперше за довгий час навідалася в Україну, де по приїзду відразу ж потрапила до рук лікарів.
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