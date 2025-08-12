Дімопулос помилувалася своєю 5-річною принцесою в рожевих луках у Франції. Фото

Санта Дімопулос показала стильний гардероб своєї дочки у Каннах Фото mallysheff

38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос замилувала новим контентом зі своєю 5,5-річною дочкою Софією.

В Insta-сторіс зірка показала дівчинку у двох рожевих образах: футболочці та шортах і в'язаному комплекті, доповненому бусами з мушель. Зараз Санта з дитиною знаходяться на набережній Круазет у французьких Каннах.

"Моя принцеса", — підписала вона знімок.

Софійка з книжкою у руках насолодилася сонячною погодою Фото instagram

Куди ж без спільного селфі мами і доці

Як відомо, інфлуенсерка частенько їздить відпочивати у компанії доньки, ділиться ніжними спогадами з нею та дбає про її щасливе дитинство. Нагадаємо, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком Санта розлучилася минулого року.

Також у знаменитості є 16-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули. І хоча юнак вирішив жити з татом в Україні, навесні він приїжджав до мами веселитись у Дубаї.