"Не можу жити без цього": Андрес розповіла про тренування 5 разів на тиждень та показала, чим їх завершує

Мама двох дітей, 31-річна модель Анна Андрес, відповіла на запитання підписників щодо спорту в її житті.

В Instagram вона також показала, яку процедуру робить після тренувань.

"Часто мене запитують, скільки разів на тиждень я тренуюся і що саме роблю. Коротко: я намагаюся тренуватися 5 разів на тиждень. Займаюся йогою, пілатесом на реформері, силовими тренуваннями в залі, а також стараюся не пропускати пробіжки на свіжому повітрі, навіть у спеку. Це настільки піднімає настрій, що я відчуваю — без цього не можу жити. Бажаю всім чудового понеділка", - написала Анна.

Судячи з пресу Анни, вона точно не дасть поганої поради

"І не можу це пропустити. Мій найкращий друг для розслаблення м’язів після кожного тренування", - поділилася лайфхаком Андрес

Андрес дбає не лише про пружність та молодість тіла, а й обличчя. Раніше модель спеціально для ТаблоID розказувала, як доглядає за шкірою обличчя, про улюблені засоби та про табуйовані процедури.

