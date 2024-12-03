Дімопулос насмішила емоціями 5-річної доньки на педикюрі і похвалилася її гнучкістю

Марія Мельник 3 грудня, 12:00
Дімопулос з донькою в літаку
фото з Instagram

Екс-"ВІА Гра" і блогерка Санта Дімопулос у своєму Instagram більше за себе показує хіба що 5-річну доньку Софію.

Цього разу мама закарбувала враження дівчинки від педикюру і похизувалася її гнучкістю.

"Скільки щастя дає мені це чудо. Таких дітей можна народжувати кожного року", - підписала фото Санта.


Дочка Санти на педикюрі

Софія змалку привчається до жіночих б'юті процедур

Софія на педикюрі

І отримує неабияке задоволення від цього

Усміхнена Софія

За час процедури на обличчі Софії змінилося чимало емоцій

Мама невпинно сміялась за кадром

Мама невпинно сміялась за кадром

А ще блогерка похизувалася успіхами доньки у гімнастиці.

Нагадаємо, у Дімопулос є і старший син Даніель від шоумена Андрія Джеджули. Свої дітей блогерка називає "найкращими проєктами".

Як відомо, Софія народилася у шлюбі Санти з бізнесменом Ігорем Кучеренком. У квітні цього року подружжя розлучилося.

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