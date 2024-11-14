"Моя гордість": Дімопулос похизувалася спортивним досягненням 5-річної доньки

Екс-"ВІА Гра" і блогерка Санта Дімопулос продовжує хвалитися успіхами 5-річної доньки Софії у спорті.

Цього разу мама показала, як її донька сіла на шпагат.

"Моя гордість", - підписала фото Санта.

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Гнучкістю і цілеспрямованістю дівчинка пішла в маму

До речі, сама Дімопулос, схоже, теж не пропустила тренування і показалася у лосинах і топі.

Як відомо, Софія, яка разом з мамою мешкає в Дубаю, займається гімнастикою. Раніше Санта показувала, як проходить тренування у її доньки від ексчоловіка Ігоря Кучеренка.

Ексспівачка також виховує сина сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули.