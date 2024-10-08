Дімопулос позваблювала тілом у купальнику та розказала, що таке жіночність
Колишня співачка, блогерка Санта Дімопулос, яка віднедавна зробилася коучесою та проводить ретріти на Балі, в своєму Instagram поділилася думками про жіночність.
37-річна кралечка проілюструвала свій меседж заворожливим відео, в якому постає в купальнику та максісукнях.
Свій пост Дімопулос написала частково англійською, частково російською.
"Ти - не твій вік, ти - твоя енергія", - заявила Санта.
"Жіночність - це не стандарти і не стереотипи. Це сміливість бути собою, приймати свої емоції, свою силу та вразливість. Це мистецтво любити світ і себе, не приховуючи своєї унікальності. Бути жіночною - це сяяти зсередини, незалежно від обставин. Це танець душі, котрий відчувають всі довкола", - зазначила блогерка.
"Кожна з нас носить у собі свою, неповторну жіночність. Вона багатогранна і в цьому її велич", - резюмувала Дімопулос.
Нагадаємо, нещодавно Санта зізналася, яка негативна риса об'єднує її колишніх чоловіків.
"Почуваюся цінною": Дімопулос у день свого 37-річчя зізналася, що не згодна з цифрою в паспорті
"ВІА Гра" в зборі: Дімопулос у Дубаї відсвяткувала день народження з ексколегами Котовою та Романовською. Фото
Дімопулос у яскравих купальниках виставила на камеру засмаглі стегна
БДСМ-аксесуари, міні та перука: Дімопулос вигуляла на Burning Man атмосферні луки. Фото