Дімопулос позваблювала тілом у купальнику та розказала, що таке жіночність

Колишня співачка, блогерка Санта Дімопулос, яка віднедавна зробилася коучесою та проводить ретріти на Балі, в своєму Instagram поділилася думками про жіночність.

37-річна кралечка проілюструвала свій меседж заворожливим відео, в якому постає в купальнику та максісукнях.

Санта поміркувала про жіночність і показала, як купається в басейні

Свій пост Дімопулос написала частково англійською, частково російською.

"Ти - не твій вік, ти - твоя енергія", - заявила Санта.

Відео, мабуть, теж знімали на улюбленому Дімопулос Балі

"Жіночність - це не стандарти і не стереотипи. Це сміливість бути собою, приймати свої емоції, свою силу та вразливість. Це мистецтво любити світ і себе, не приховуючи своєї унікальності. Бути жіночною - це сяяти зсередини, незалежно від обставин. Це танець душі, котрий відчувають всі довкола", - зазначила блогерка.

"Кожна з нас носить у собі свою, неповторну жіночність. Вона багатогранна і в цьому її велич", - резюмувала Дімопулос.

Нагадаємо, нещодавно Санта зізналася, яка негативна риса об'єднує її колишніх чоловіків.



