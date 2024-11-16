"Пантера" Дімопулос у корсеті і напівпрозорих штанях наробила портретів з хижачкою в Дубаї. Фото

Фото з Instagram Санти Дімопулос

Екс-"ВІА-Гра" та блогерка Санта Дімопулос, яка віднедавна зробилася коучкою та розповіла, що таке жіночність, посвітила формами у нічному клубі в Дубаї.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото Дімопулос позує у чорному корсеті з бежевою вставкою на грудях, з відкритими плечима поряд із зображенням пантери.

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"Скільки пантер ви бачите?" - грайливо написала блогерка під фото.

Дімопулос порівняла себе з пантерою

Наприкінці жовтня Дімопулос вітала свого старшого сина Даніеля з 16-річчям

У блогерки є ще 5-річна донечка Софія

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос назвала спільну рису всіх своїх колишніх.

Як відомо, у січні цього року ексспівачка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Ігорем Кучеренком.