"Пантера" Дімопулос у корсеті і напівпрозорих штанях наробила портретів з хижачкою в Дубаї. Фото
Екс-"ВІА-Гра" та блогерка Санта Дімопулос, яка віднедавна зробилася коучкою та розповіла, що таке жіночність, посвітила формами у нічному клубі в Дубаї.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На фото Дімопулос позує у чорному корсеті з бежевою вставкою на грудях, з відкритими плечима поряд із зображенням пантери.
"Скільки пантер ви бачите?" - грайливо написала блогерка під фото.
Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос назвала спільну рису всіх своїх колишніх.
Як відомо, у січні цього року ексспівачка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Ігорем Кучеренком.
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