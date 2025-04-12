Рідкісний вихід: Сара Джессіка Паркер з 15-річними двійнятами і чоловіком відвідала бродвейський мюзикл
60-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер з чоловіком, актором Метью Бродеріком та 15-річними дочками-двійнятами Маріон і Табітою відвідали відкриття мюзиклу Smash на Бродвеї.
На червону доріжку Сара Джессіка вийшла у чорній мереживній сукні, поверх якої накинула чорне пальто. Свій образ акторка доповнила лаковими туфлями на підборах та чорною сумочкою.
Доньки Паркер теж обрали сукні для виходу: бежеву з чорним мереживом та атласну зелену.
До речі, у травні цього року Сара Джессіка Паркер та її чоловік Метью Бродерік святкуватимуть 28-му річницю шлюбу.
У подружжя є старший син: 21-річний Джеймс Вілкі. А от доньок для пари виносила сурогатна мати.
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