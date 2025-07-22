"Знову це зробила": Саша Бо показалася в оновленому образі

Марія Мельник - 22 липня, 15:30

Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) з тих, кого кожні півроку можна побачити з новою зачіскою.

Цього разу багатодітна мама і модниця "зробила це знов" і показалася з чубчиком. 

"Я знову це зробила", - не здивувала фоловерів Саша.

Саша Бо з каре
Здається, нема такої зачіски, яка б не пасувала блогерці
Фото з Instagram

Саша Бо з оновленою зачіскою

Чубчик гарно підкреслює очі Саші

Саша Бо портрет

Підписники зауважили, що Олександрі личить така зачіска

До речі, раніше Саша Бо показувала "рецепт" своєї фірмової зачіски.

Нагадаємо, не так давно блогерка вже хизувалася зміною іміджу - вона перефарбувалася та підстригла чубчик. А також показувалася з коротким каре.

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Саша БО
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