"Знову це зробила": Саша Бо показалася в оновленому образі
Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) з тих, кого кожні півроку можна побачити з новою зачіскою.
Цього разу багатодітна мама і модниця "зробила це знов" і показалася з чубчиком.
"Я знову це зробила", - не здивувала фоловерів Саша.
До речі, раніше Саша Бо показувала "рецепт" своєї фірмової зачіски.
Нагадаємо, не так давно блогерка вже хизувалася зміною іміджу - вона перефарбувалася та підстригла чубчик. А також показувалася з коротким каре.
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