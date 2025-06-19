"Страшного в цьому нічого нема": Саша Бо з нагоди ювілею вбралася в рожевий корсет і стрибнула в ліжко з черешнями. Відео

Тамара Кудрявченко - 19 червня, 11:30
Саша Бо зняла відео до свого 30-річчя

Саша Бо святкує 30 років

Блогерка Саша Бо 19-го червня буквально стрибнула у свій ювілей. 

З нагоди 30-річчя багатодітна красуня запостила в Instagram відео, на якому вона у ніжно-рожевому корсеті та білих гольфах біжить і плигає у ліжко, де її чекає кошик, повний черешень зі свічками. 

Саша Бо у рожевому корсеті

Саша радіє своєму святу і своєму віку


Крім того, Саша поділилася думками щодо свого віку. 

"Мені 30 🎂 Скажу коротко, страшного в цьому нічого нема 😄 Я живу свідоміше. Я почуваюсь впевненіше. Я подобаюсь собі більше. Я розставляю пріоритети. Я обираю себе. Я маю ресурс віддавати. Наступна декада має бути крутою, якщо вірити моїй мамі", - написала блогерка. 

Замість святкового торту у Саші кошик з ягодами

Замість святкового торту у Саші кошик з ягодами

Нагадаємо, нещодавно Олександра повернулася з відпочинку з дітьми і мамою в Туреччині, звідки ділилася пляжним контентом і фото в купальнику. 

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Саша БО
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