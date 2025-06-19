"Страшного в цьому нічого нема": Саша Бо з нагоди ювілею вбралася в рожевий корсет і стрибнула в ліжко з черешнями. Відео
Блогерка Саша Бо 19-го червня буквально стрибнула у свій ювілей.
З нагоди 30-річчя багатодітна красуня запостила в Instagram відео, на якому вона у ніжно-рожевому корсеті та білих гольфах біжить і плигає у ліжко, де її чекає кошик, повний черешень зі свічками.
Крім того, Саша поділилася думками щодо свого віку.
"Мені 30 🎂 Скажу коротко, страшного в цьому нічого нема 😄 Я живу свідоміше. Я почуваюсь впевненіше. Я подобаюсь собі більше. Я розставляю пріоритети. Я обираю себе. Я маю ресурс віддавати. Наступна декада має бути крутою, якщо вірити моїй мамі", - написала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Олександра повернулася з відпочинку з дітьми і мамою в Туреччині, звідки ділилася пляжним контентом і фото в купальнику.
Приєднуйтесь до дискусії