"Красивий пучок за 5 секунд": Саша Бо поділилася секретом своєї фірмової зачіски. Відео

Карина Тімкова - 1 липня, 16:00
Саша Бо поділилася секретом модної зачіски

Саша Бо навчила, як робити трендовий пучок

Фото instagram

Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) поділилася секретом своєї фірмової зачіски.

В Instagram 30-річна зірка опублікувала ролик, на якому показала усі необхідні кроки, щоб зробити ідеальний та стильний пучок, який сама носить дуже часто.

"Красивий пучок за 5 секунд. Я старалась зняти повільно, щоб було зрозуміло. Але, як показує практика, найкрасивіше виходить на швидку руку", — написала вона.


Саша Бо поділилася процесом створення модної засічки

Спочатку робимо пробіл, у Саші він не рівно посередині

Кадр з instagram
Саша Бо показала, як правильно розчісувати волосся

Потім охайно зачісуємо пасма, щоб зачіска виглядала зализаною

Саша Бо поділилася секретом ідеальної зачіски

Починаємо робити, ніби зав'язуємо хвостик

Саша Бо показала, як робить свою улюблену зачіску

Але не зав'язуємо до кінця, а прокручуємо всередину

Саша Бо поділилася модним лайфхаком з волоссям

Для цього використовуємо руку

Саша Бо показала, як легко зробити трендовий пучок

Закріпляємо зверху

Саша Бо розсекретила, як зробити модну зачіску

Розправляємо волосся, щоб пучок виглядав пишнішим

Саша Бо похвалилася трендовим зализаним пучком

І радіємо результату

Саша Бо у напівпрозорому топі показала стильну зачіску

Знаменитість похвалилася стильною зачіскою

Такий варіант пучка є доволі універсальним. Саша його носить з елегантними сукнями, купальними костюмами і навіть з квітковим луком на власному дні народження.

Нагадаємо, у 2022-му блогерка вийшла заміж за стоматолога Платона Тарнавського. Разом вони виховують доньку Віру, якій зараз півтора року, та синів зірки від попередніх стосунків, Данила і Євгена. Своєю донечкою Бо любить милуватись у ніжних фотосесіях.

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