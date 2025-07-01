"Красивий пучок за 5 секунд": Саша Бо поділилася секретом своєї фірмової зачіски. Відео
Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) поділилася секретом своєї фірмової зачіски.
В Instagram 30-річна зірка опублікувала ролик, на якому показала усі необхідні кроки, щоб зробити ідеальний та стильний пучок, який сама носить дуже часто.
"Красивий пучок за 5 секунд. Я старалась зняти повільно, щоб було зрозуміло. Але, як показує практика, найкрасивіше виходить на швидку руку", — написала вона.
Такий варіант пучка є доволі універсальним. Саша його носить з елегантними сукнями, купальними костюмами і навіть з квітковим луком на власному дні народження.
Нагадаємо, у 2022-му блогерка вийшла заміж за стоматолога Платона Тарнавського. Разом вони виховують доньку Віру, якій зараз півтора року, та синів зірки від попередніх стосунків, Данила і Євгена. Своєю донечкою Бо любить милуватись у ніжних фотосесіях.