"Красивий пучок за 5 секунд": Саша Бо поділилася секретом своєї фірмової зачіски. Відео

Саша Бо навчила, як робити трендовий пучок Фото instagram

Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) поділилася секретом своєї фірмової зачіски.

В Instagram 30-річна зірка опублікувала ролик, на якому показала усі необхідні кроки, щоб зробити ідеальний та стильний пучок, який сама носить дуже часто.

"Красивий пучок за 5 секунд. Я старалась зняти повільно, щоб було зрозуміло. Але, як показує практика, найкрасивіше виходить на швидку руку", — написала вона.

Спочатку робимо пробіл, у Саші він не рівно посередині Кадр з instagram

Потім охайно зачісуємо пасма, щоб зачіска виглядала зализаною

Починаємо робити, ніби зав'язуємо хвостик

Але не зав'язуємо до кінця, а прокручуємо всередину

Для цього використовуємо руку

Закріпляємо зверху

Розправляємо волосся, щоб пучок виглядав пишнішим

І радіємо результату

Знаменитість похвалилася стильною зачіскою

Такий варіант пучка є доволі універсальним. Саша його носить з елегантними сукнями, купальними костюмами і навіть з квітковим луком на власному дні народження.

Нагадаємо, у 2022-му блогерка вийшла заміж за стоматолога Платона Тарнавського. Разом вони виховують доньку Віру, якій зараз півтора року, та синів зірки від попередніх стосунків, Данила і Євгена. Своєю донечкою Бо любить милуватись у ніжних фотосесіях.