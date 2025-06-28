Кучеренко показалася без мейкапу та фільтрів і пояснила, нащо моделям фото "натюрель"

Юлія Леськова - 28 червня, 15:20
Олександра Кучеренко наробила нових фото
Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна"-2016 Олександра Кучеренко без макіяжу показала свої нові "снепи" та пояснила, що вони означають.

За словами Саші, снепи (snaps) - це важлива частина портфоліо абсолютно кожної моделі.

"Такі знімки створюються, щоб продемонструвати реальну зовнішність. Самі знаєте: мейкап, зачіска, одяг, світло (+обробка) можуть змінити людину до невпізнаваності", - зазначила Кучеренко.


Олександра Кучеренко показала фото без мейку

Кучеренко зізналася, що їй подобається "натуральний" формат зйомки

Модель пояснила, що працівникам фешн-індустрії важливо одразу бачити справжню картинку, щоб уже по факту не мати сюрпризів - як-то буває "очікування-реальність".

"Тому снепи завжди - без макіяжу, зачісок чи стилізацій. А головне - без фільтрів та фотошопу. Максимально мінімалістично, натурально, у базових речах. При денному світлі, щоби було добре видно стан шкіри, фігуру, колір очей/волосся, інші особливості. Словом - якою тебе створила природа", - написала вона.

Олександра Кучеренко показалася без макіяжу

А ви би погодилися зробити такі "снепи"?

Саша додала, що їй подобається такий формат знімків.

"Мені подобається такий 100% "натюрель" формат, коли на перший план виходить індивідуальність. І тут одразу прослідковується, наскільки впевнено ти почуваєшся у власному тілі і наскільки сама себе сприймаєш справжньою - без масок чи прикрас. Тому найголовніше, що варто зробити перед такою зйомкою - добре виспатися) Бо синці під очима ніхто вже не прибере", - підсумувала вона. 

Олександра Кучеренко посміхається на фото
Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Нагадаємо, Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров були в шлюбі з 2019-го року. У березні цього року подружжя оголосило про розлучення

Після цього, Олександра вирішила повернутися у моделінг. У своєму Instagram красуня частенько розповідає підписникам про особливості роботи моделі. 

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