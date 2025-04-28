Саша Бо в обтислому комбінезоні показала, як шукає баланс догори дригом. Фото

Блогерка показала свою спортивну рутину

Блогерка Саша Бо здивувала підписників вмінням стояти догори дригом і навіть виробляти у такій позі різні фігури.

В сторіс Instagram багатодітна мама продемонструвала процес виходу в стійку на голові та дала пораду, як це робити правильно.

У виконанні Саші ця поза виглядає доволі простою, але насправді це не так

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"Мінімальна зарядка та розтяжка трохи покращують моє самопочуття. Тут все дуже просто: має бути три точки опори, далі працюєте м'язами пресу та спини. Просто зафіксуйтеся. Але перший раз без підстраховки робити не варто", - написала Саша.

Так Саша шукає баланс

А ще блогерка може так

Без підстраховки не пробуйте

До речі, місяць тому 29-річна Саша Бо розсекретила свою вагу і заявила, що їй не личить бути худорлявою, тому вона хоче набрати об'єм до літа.