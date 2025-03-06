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Бузковий мейкап: Саша Бо з квітами на обличчі здивувала весняним фотокреативом

Марія Мельник - 6 березня, 13:45

Блогерка Саша Бо з приходом весни квітне не лише зсередини, а й зовні.

Багатодітна мама зробила мейк з двома різними квітами і запропонувала обрати кращий.

Саша Бо зробила бузковий мейк

Перший варіант мейку - бузковий

Саша Бо з бузком на очах
Як вам блогерка у такому образі?

Саша Бо з ліліями на обличчі

Варіант з пелюстками лілії - не менш ефектний

До речі, у такий спосіб можна ще й приховати синці під очима

До речі, у такий спосіб можна ще й приховати синці під очима

Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрв головні тренди макіяжу 2025: від  натурального сяйва шкіри до футуристичних кольорів.

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Саша БО
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