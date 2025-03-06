Бузковий мейкап: Саша Бо з квітами на обличчі здивувала весняним фотокреативом
Блогерка Саша Бо з приходом весни квітне не лише зсередини, а й зовні.
Багатодітна мама зробила мейк з двома різними квітами і запропонувала обрати кращий.
Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрв головні тренди макіяжу 2025: від натурального сяйва шкіри до футуристичних кольорів.
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