Бузковий мейкап: Саша Бо з квітами на обличчі здивувала весняним фотокреативом

Блогерка Саша Бо з приходом весни квітне не лише зсередини, а й зовні.

Багатодітна мама зробила мейк з двома різними квітами і запропонувала обрати кращий.

Перший варіант мейку - бузковий

Як вам блогерка у такому образі?

Реклама:

Варіант з пелюстками лілії - не менш ефектний

До речі, у такий спосіб можна ще й приховати синці під очима

Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрв головні тренди макіяжу 2025: від натурального сяйва шкіри до футуристичних кольорів.