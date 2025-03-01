Саша Бо у купальнику показала, як зустріла весну в басейні серед гір. Фото
Блогерка Саша Бо разом із родиною подалася зустрічати весну в Східницю Львівської області.
Саме там у фешенебельному готельному комплексу багатодітна мама пірнула у релакс та наробила відповідного контенту для свого Instagram.
Засмагла після відпустки на Мальдівах Саша у нюдовому бікіні попозувала у вуличному басейні на тлі гірських краєвидів.
Нагадаємо, перед тим, як вирушити на вікенд у Східницю, Олександра ділилася з підписниками рецептом соковитої курки, запеченої з начинкою.
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