Саша Бо у купальнику показала, як зустріла весну в басейні серед гір. Фото

Блогерка Саша Бо разом із родиною подалася зустрічати весну в Східницю Львівської області.

Саме там у фешенебельному готельному комплексу багатодітна мама пірнула у релакс та наробила відповідного контенту для свого Instagram.

Засмагла після відпустки на Мальдівах Саша у нюдовому бікіні попозувала у вуличному басейні на тлі гірських краєвидів.

Погода 1-го березня видалася похмурою, але Сашу це не зупинило від фото в купальнику

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Такі фото можна зробити не лише на Мальдівах

Атмосферно зустріла весну Саша

Блогерка часто бере дітей із собою на відпочинок

Нагадаємо, перед тим, як вирушити на вікенд у Східницю, Олександра ділилася з підписниками рецептом соковитої курки, запеченої з начинкою.