"Мій козак": Саша Бо з 8-річним сином показалися на спільному тренуванні в залі

Блогерка Саша Бо (вона ж Олександра Тарнавська) активно увірвалася у спортрежим.

У своєму Instagram 29-річна багатодітна мама показала, хто став її компаньйоном на тренуванні.

Старший син Саші Бо бере з мами приклад

Блогерка з Данею постояли у планці

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Тепер родина зможе проводити разом більше часу

Нагадаємо, сина Данила і Євгена Саша народила у першому шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом. А молодшу доньку Віру - від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.