"Мій козак": Саша Бо з 8-річним сином показалися на спільному тренуванні в залі
Блогерка Саша Бо (вона ж Олександра Тарнавська) активно увірвалася у спортрежим.
У своєму Instagram 29-річна багатодітна мама показала, хто став її компаньйоном на тренуванні.
Нагадаємо, сина Данила і Євгена Саша народила у першому шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом. А молодшу доньку Віру - від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.
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