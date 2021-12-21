Саша Бо у вечірній сукні похвалилася новим сімейним статусом

Вівторок, 21 грудня 2021, 14:17

Блогерка Саша Пустовіт закінчує цей рік не лише з новим розміром грудей, а й у новому сімейному статусі.

20-го грудня вона оголосила, що офіційно розлучилася з батьком двох своїх синів, блогером Ігорем Пустовітом. 

Саша запостила фото себе у вечірній сукні з зухвалим декольте і написала, що офіційно розлучена. 

 
Бо радіє, що вже вільна 
фото з instagram

Нагадаємо, про конфлікт у родині блогерів Пустовітів стало відомо після інтерв'ю Саші Маші Єфросиніній. У листопаді Бо вже постила відео своїх обіймів із загадковим чоловіком. 

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