Саша Бо у вечірній сукні похвалилася новим сімейним статусом
21 грудня 2021, 14:17
Блогерка Саша Пустовіт закінчує цей рік не лише з новим розміром грудей, а й у новому сімейному статусі.
20-го грудня вона оголосила, що офіційно розлучилася з батьком двох своїх синів, блогером Ігорем Пустовітом.
Саша запостила фото себе у вечірній сукні з зухвалим декольте і написала, що офіційно розлучена.
Нагадаємо, про конфлікт у родині блогерів Пустовітів стало відомо після інтерв'ю Саші Маші Єфросиніній. У листопаді Бо вже постила відео своїх обіймів із загадковим чоловіком.
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