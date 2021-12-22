Саша Бо оголосила про нові стосунки та показала обранця-стоматолога

Блогерка Саша "Бо" Пустовіт нарешті підтвердила, що має нові стосунки.

Уже офіційно розлучена мама двох дітей зустрічається зі своїм однокурсником, стоматологом Платоном Тарнавським.

Про це вона повідомила, виклавши фото з ним у мережу.

"Це дуже довга та цікава історія", - заінтригувала Саша фото з Instagram

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І хоча імені бойфренда Саша не називала, його змогли розпізнати за фото, які вони викладали ще раніше. Утім, зараз Платон має закритий Instagram без фото профілю.

Крім того, Пустовіт зізналася, що погладшала на 3,5 кілограми, і подобається собі такою навіть більше.

Схоже, у Саші є прогрес у лікуванні від булімії та влаштуванні особистого життя

Нагадаємо, днями Саша Бо повідомила, що її офіційно розлучили з Ігорем Пустовітом, з яким вона скандально розійшлася на початку осені.

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