"В житті я б сказала "до побачення"": переможниця "Холостяка" про найтяжче рішення на проєкті та рівень заробітків

28-річна Інна Бєлєнь підкорила серця "Холостяка 13" Фото з Instagram Терена

Переможниця телешоу "Холостяк 13", бізнесвумен та волонтерка Інна Бєлєнь, яку в фіналі обрав його герой Олександр "Терен" Будько, розказала, як розвиваються їхні стосунки.

Дівчина також пояснила "Слава +", на чому та скільки вона зараз заробляє.

Зі слів 28-річної Інни, від батьків-бізнесменів вона навчилася "не класти яйця в один кошик", а працювати в різних напрямках. Зараз у неї є акційний портфель, із якого вона отримує дивіденди, та нерухомість, яку здає.

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"У Харкові в мене два будинки, три три лазні, одна квартира тут будується. В мене великі будинки з басейнами і лазнями, там люди знімають, спортсмени, попаритися, на свята, подобово", - поділилася Інна.

Обраниця "Холостяка" - дівчина небідна Скріни з відео "Слава +"

На запитання, чи становить її місячний дохід 5 тисяч доларів, Бєлєнь відповіла ствердно.

Згадуючи проєкт, Інна в "бліці" запевнила, що інтиму в неї під час зйомок не було, а ще не стала приховувати, яке рішення далося їй найтяжче.

"Найтяжче рішення, напевно, не виплескувати на Сашу все, що я думаю з приводу його стосунків із іншими дівчатами. Бо я б все зламала. Цей формат, що дівчата ходять на побачення, потім ми сидимо і все це обговорюємо, в кого це краще пройшло, і ти сидиш такий: "Блін, він тільки сьогодні тебе цілував, а ввечері вже на масажі з іншою". Тобто в житті я б просто сказала: "До побачення", - розповіла Бєлєнь.

Стриматися Інні помогло розуміння того, що вона свідомо погодилася на такий формат.

Бєлєнь було неприємно, що Терен ходив на побачення з усіма учасницями

Як раніше вже говорила дівчина, вони з Олександром поки не живуть разом, але вона би хотіла.

"Тут є дві боки медалі, скажімо так. В стосунках я раніше завжди спочатку з'їжджалася, дуже рано. Саша скоріше з тих, хто взагалі не з'їжджається дуже рано. Тому подивимось. На дві квартири не дуже... З його ритмом життя, коли він може поїхати в 7 ранку, в 11 ночі. Все ж таки два квартири - це круто, але для мене все ж таки відносини - це разом засинати і просинатися", - сказала вона.

Як розповіла дівчина Терена, перший місяць після закінчення зйомок у них був "букетним". Загалом же вони вирішили "не зараховувати" свій досвід із проєкту, а будувати свої стосунки ніби з початку.

"Вони (стосунки) розвиваються, скажімо так, повільніше, ніж хотілося би нам обом", - поділилася Інна, пояснивши, що їм заважає тиск, хейт і те, що люди пророкують їм розставання.

Нагадаємо, Олександр якось пояснював, чому він так багато цілувався на шоу. Як відомо, "прилітало" Терену й за озвучене бажання мати п'ятьох дітей.



