"Щоразу виправдовуюся": Кольцова з "Крихітки" розказала про Капустін Яр, звідки запускають "Орєшнік"
Громадська діячка, письменниця та фронтвумен гурту "Крихітка" Саша Кольцова розповіла про своє рідне місто Капустін Яр, в якому народилася і з якого зараз РФ запускає ракети "Орєшнік" на Україну та висловилася про мобілізацію публічних людей.
"Я кожного разу виправдовуюсь, коли чую "Орєшнік", "Капустін Яр". Кожного разу я відчуваю почуття провини, цієї причетності. З іншого боку я хочу звернути увагу, коли ви дивитеся фото села Капустін Яр, бо якось почали всі постити. Вони постять реальні фото з села Капустін Яр, а не з величезного військового полігону, який побудували, коли я народилася, точніше військове містечко", - наголосила Саша в інтерв'ю Володимиру Афімову.
Вона додала, що РФ вкладала досить грошей у оборонний комплекс Капустіного Яру.
"Оцю картинку, яку ЗМІ починають казати, мовляв, вони там нікчемні, у них нічого немає. Там був величезний будинок офіцерів, музична школа, вся інфраструктура оці п'яти поверхівки-панельки для офіцерського складу. Ми знову ніби применшуємо. Недооцінювати капіталовкладення РФ в оборонний комплекс у війну, тоді ще і зараз. Тому що вони тільки воювати і вміють", - зазначила вона.
Також Саша висловилася на тему мобілізації публічних людей.
"Мені здається фраза "Воювати мають всі" вона дуже далека від людей з моєї бульбашки. Незважаючи на те, що багато моїх колег музикантів на фронті, хтось у справжніх бойових діях, хтось перекладає папірці, хтось займається програмістською діяльністю, хтось в культурному десанті. Мені здається, що суспільство досі дозволяє собі цю розкіш не відчувати цю війну всюди. Бо є люди, які цілком серйозно кажуть: "ну ми війну не відчуваємо, ми сидимо в Ужгороді, у нас тихо", - зазначила Кольцова.
А сама б вона пішла на фронт за умови, якби щопівроку була б ротація.
"Якби я знала, що я пів року працюю діловодом десь під Києвом, у Гостомелем. А потім передаю справи напарниці, а потім повертаюсь. Я б пішла", - сказала фронтвумен "Крихітки".
Ведучий запитав співачку про те, чи правда вона вважає, що публічні особи по типу письменника та музиканта Сергія Жадана мають залишатися поза фронтом, аби у разі його смерті Україна не втратила культурне надбання.
"Мені здається від масштабу користі, яку ти приносиш армії. Тому що я розумію, скільки може збирати кошти публічна особа масштабу Сергія Жадана. Я розумію, що у нього є роль і можливість продовжувати творчість. Його керівництво розуміє це і знає, як цим користуватися. Вакарчук, здається, їздив на фронт бувши мобілізованим. Андрій Хливнюк має військову професію, але то його вибір. Сподіваюсь його там бережуть, бо втратита таких людей деморалізує багатьох українців", - підсумувала Саша.
Нагадаємо, раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк закликав українців йти в армію добровольцями.
Також своєю думкою щодо мобілізації публічних осіб ділився й музикант Дмитро Шуров.