"Щоразу виправдовуюся": Кольцова з "Крихітки" розказала про Капустін Яр, звідки запускають "Орєшнік"

Фото з Instagram Саші Кольцової

Громадська діячка, письменниця та фронтвумен гурту "Крихітка" Саша Кольцова розповіла про своє рідне місто Капустін Яр, в якому народилася і з якого зараз РФ запускає ракети "Орєшнік" на Україну та висловилася про мобілізацію публічних людей.

"Я кожного разу виправдовуюсь, коли чую "Орєшнік", "Капустін Яр". Кожного разу я відчуваю почуття провини, цієї причетності. З іншого боку я хочу звернути увагу, коли ви дивитеся фото села Капустін Яр, бо якось почали всі постити. Вони постять реальні фото з села Капустін Яр, а не з величезного військового полігону, який побудували, коли я народилася, точніше військове містечко", - наголосила Саша в інтерв'ю Володимиру Афімову.

Вона додала, що РФ вкладала досить грошей у оборонний комплекс Капустіного Яру.

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"Оцю картинку, яку ЗМІ починають казати, мовляв, вони там нікчемні, у них нічого немає. Там був величезний будинок офіцерів, музична школа, вся інфраструктура оці п'яти поверхівки-панельки для офіцерського складу. Ми знову ніби применшуємо. Недооцінювати капіталовкладення РФ в оборонний комплекс у війну, тоді ще і зараз. Тому що вони тільки воювати і вміють", - зазначила вона.

Кольцова каже, що не потрібно недооцінювати вклад РФ в оборонний комплекс

Також Саша висловилася на тему мобілізації публічних людей.

"Мені здається фраза "Воювати мають всі" вона дуже далека від людей з моєї бульбашки. Незважаючи на те, що багато моїх колег музикантів на фронті, хтось у справжніх бойових діях, хтось перекладає папірці, хтось займається програмістською діяльністю, хтось в культурному десанті. Мені здається, що суспільство досі дозволяє собі цю розкіш не відчувати цю війну всюди. Бо є люди, які цілком серйозно кажуть: "ну ми війну не відчуваємо, ми сидимо в Ужгороді, у нас тихо", - зазначила Кольцова.

А сама б вона пішла на фронт за умови, якби щопівроку була б ротація.

"Якби я знала, що я пів року працюю діловодом десь під Києвом, у Гостомелем. А потім передаю справи напарниці, а потім повертаюсь. Я б пішла", - сказала фронтвумен "Крихітки".

За словами співачки, публічні люди приносять більше користі на сцені, ніж на фронті

Ведучий запитав співачку про те, чи правда вона вважає, що публічні особи по типу письменника та музиканта Сергія Жадана мають залишатися поза фронтом, аби у разі його смерті Україна не втратила культурне надбання.

"Мені здається від масштабу користі, яку ти приносиш армії. Тому що я розумію, скільки може збирати кошти публічна особа масштабу Сергія Жадана. Я розумію, що у нього є роль і можливість продовжувати творчість. Його керівництво розуміє це і знає, як цим користуватися. Вакарчук, здається, їздив на фронт бувши мобілізованим. Андрій Хливнюк має військову професію, але то його вибір. Сподіваюсь його там бережуть, бо втратита таких людей деморалізує багатьох українців", - підсумувала Саша.

Нагадаємо, раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк закликав українців йти в армію добровольцями.

Також своєю думкою щодо мобілізації публічних осіб ділився й музикант Дмитро Шуров.