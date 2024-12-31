Тренди мейкапу на 2025 рік: вайб 90-х, цілунок сонця та заблюрені губи. Фото

Щороку мода на макіяж зазнає змін, відображаючи настрої в суспільстві та культурні віяння. 2025 рік обіцяє несподівані поєднання текстур, сміливі ідеї та акцент на індивідуальність. Від натурального сяйва шкіри до футуристичних кольорів – макіяж стає не просто доповненням образу, а способом самовираження.

Читайте в матеріалі ТаблоID про головні тренди макіяжу 2025, які завоюють популярність у новому році.

Сині тіні

Сучасні тренди макіяжу у 2025 році будуть переповнені відтінками синього, від матових перламутрових тіней до спалахів насиченого синього, намальованого на бровах, і туманного темно-синього, що млосно виглядає на повіках. Так, такий макіяж очей – для сміливих, він навіяний вайбом бунтівних 70-х та при правильному образі зробить вас головною героїнею будь-якої події.

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Заблюрені губи

Розмитий або ж заблюрений (з нечітким контуром) макіяж губ стане ключовим трендом 2025. Замість точного нанесення помади, треба розтушувати краї, щоб досягти ефекту поцілунку, щойно розмазаного. Це легко, не вимагає особливих зусиль і надасть спокусливого паризького вайбу "bouche mordue" (щойно покусані губи).

Такі губи виглядають дуже сексі Фото з Instagram

Ви можете домогтися такого ефекту пальцем, пензликом або ж просто обрати помаду, бальзам які нададуть розмитий фініш одним рухом.

Поцілунок сонця

Хоч у зимовому сезоні багато сонячного світла можна не очікувати, але ви можете створити самостійно ефект "поцілунку" сонця. Кремові рум’яна – продукт номер 1 у косметичці кожної модниці як зараз, так і у новому році.

Модель Хейлі Бібер - давня прихильниця такого мейкапу Фото з Instagram

Нанесіть рум'яна на щоки та ніс у формі літери «W» та насолоджуйтеся ефектом. Можна нічого більше не додавати і легкий макіяж готовий.

Ностальгія за 90-ми

Тренди в макіяжі 1990-х можуть запропонувати не лише тонкі вищипані брови. У макіяжах 2025 пануватимуть матові, розмиті кольори на обличчі, які тримаються довго, а також коричневі олівці для губ і мінімалістичний макіяж очей. Разом з тим, будуть модними мейкапи в стилі гранж та інді, неохайні смокі та "голе" обличчя з акцентними губами.

Металік

М'які металеві штрихи на очах, губах чи щоках додають класичним образам сучасності. Блискітки для повік, блискучі тіні, металеві помади повертаються в моду. Це один з продовжень тренду на стиль 90-х.

Холодні тони акцентів в макіяжі пропонують футуристичну атмосферу, але водночас досить універсальні як для м'яких денних образів, так і для сміливих вечірніх виходів у світ.

Сяйво

Одним з важливих трендів макіяжу зими 2025 – сяяння. Актуальним в цьому сезоні буде сяйво зсередини, яке демонструє здорову живу шкіру на противагу вигорілій шкірі влітку.

Сяюче обличчя все ще в моді Фото з Instagram

Спочатку нанесіть зволожуючий крем для обличчя з сонцезахисним фільтром, потім нанесіть сяючий праймер, після чого додайте легкий тон. Для закріплення можна злегка припудрити обличчя там, де воно зазвичай жирниться, а потім додати кремовий хайлайтер на високі точки обличчя. Якщо вам важко підбирати макіяж, то цей варіант, скоріше за все, точно пасуватиме всім.

Без туші

Естетика "голого" обличчя домінує як на подіумах, так і поза ними у вигляді тренду "чистої дівчини", а також як продовження тенденції макіяжу без макіяжу. Цей образ - про стриманість. Трохи консилера, доглянуті брови і бальзам для губ.

Замість туші можна використовувати прозорий фіксуючий гель для вій Фото з Instagram

Не готові повністю відмовитися від туші? Спробуйте коричневу, яка набагато м'якіша і краще виглядає на світлих віях. Складно уявити більш доречний варіант денного макіяжу, ніж цей.

Максимально натуральні брови

За останні два-три роки ми бачили, як тренди на те як мають виглядати брови зазнали значних змін. Максимально "заповнені" кольором, ламіновані жорсткі, зведені до мінімуму і намальовані олівцем тоненькі – все це було в моді, але сміливі, максимально натуральні брови нарешті повернулися, а тонкі брови 90-х і 00-х років знову залишилися в минулому.

Відпустіть свої брови на волю Фото з Instagram

Мейкап артисти пропонують радикально їх прийняти та навіть припинити вищипувати занадто багато між ними.

ТаблоID подбав про те, щоб ви були в курсі всіх тенденцій та віянь нового року. Читайте нашу добірку трендів у манікюріі, обирайте найстильніший пуховик, оновлюйте свій гардероб модними речами та надихайтеся стильними зимовими луками.

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