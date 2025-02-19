Кохана Кулеби пояснила, чому не планує весілля, і розповіла про їхній побут

Обраниця ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, бізнесвумен Світлана Павелецька відверто поділилася своїми думками про шлюб і стосунки.

У нещодавньому інтерв’ю для "Коротко Про" 42-річна Світлана зізналася, що не прагне традиційного весілля з пишною церемонією. Вона вже має досвід подружнього життя і розлучення, тож точно знає, що штамп у паспорті не є гарантією щасливих стосунків.

"Я точно не хотіла б весілля з сукнею, гостями, тамадою. Всі ці помилки вже були зроблені мною в юності. Я, як людина, яка розлучена, в якої був штам в паспорті, стовідсотково знаю, що він нічого не гарантує. А кажу "дівчина"… Не знаю, може, молоджуся", — поділилася Павелецька.

Дівчина Кулеби чесно зізналася, що думає про весілля усі фото з Instagram

Реклама:

Світлана та Дмитро прагнуть спокою і відпочинку від надмірної уваги й соціального життя, тому вирішили відновити старий родинний будинок на перетині Полтавської і Сумської областей. Проте війна вносить свої корективи. У регіоні небезпечно і важко знайти будівельників. Попри труднощі, в 43-річного ексміністра залишилася одна велика мрія — створити овечу ферму.

"У нас дуже мальовниче село... Ми дуже втомились від людей за останні три роки, від спілкування. Моя робота також передбачає постійне спілкування з людьми, тому хотілося б трохи насолодитися природою, тишею і поганим зв'язком. Зараз займаємося дуже поступовим відновленням хати, яка там є. Але там постійно літають гвинтокрили, постійно "прилітає" десь поруч, там дуже гучно. Тому не знаю, чи зможемо ми цього року серйозно щось зрушити, бо важко й з будівельниками, але все плануємо, навіть затвердили проєкт відбудови", — розповіла вона.

Після відставки Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ пара нарешті змогла трохи більше часу провести разом. Вони навіть влаштували п’ятиденну подорож Україною, чого раніше собі не могли дозволити.

Закохані мріють облаштувати родинний дім у селі

"Я теж видихнула. Я розуміла, що в нього буде менше стресу і хвилювань, і сподівалась, що в нього буде більше часу. Ми навіть встигли поїхати на п’ять днів в подорож Україною. Але, мені здається, зараз в нього не менш напружений графік, ніж коли він був міністром. Всі думають, що люди, які входять у владу, потрапляють на якийсь Олімп і отримують іншу якість життя. А вони просто отримують іншу кількість стресу і набагато гіршу якість сну.

Зараз ми можемо вийти у вихідні в магазин. Сходити в кафе. На Різдво їздили в Карпати. Такі прості радощі. Мені головне, щоб він був щасливий. У нього є можливість зараз і викладати, і допомагати, і продовжувати адвокувати за Україну. Тому рівень стресу інший, але він все одно є", — зізналася Павелецька.

Жінка також поділилася, як складаються стосунки її 11-річного сина Сашка з Дмитром. Хлопець добре адаптувався до нового формату сім’ї та має з ним дружні відносини. Їх об’єднує любов до футболу, а найбільше Сашу цікавлять друзі й відеоігри.

"Коли тільки Саша приїхав, я йому сказала, що у нас такі правила: вдома головний Дмитро і його слово — останнє. Не впевнена, що Дмитро був дуже щасливий від цієї додаткової відповідальності, але вже як є. Саша довго жив з татом і з його новою дружиною. Тому в них нормально пройшла адаптація. Саша дуже поважає Дмитра, їх об'єднує любов до футболу. А загалом Сашу зараз найбільше цікавлять його друзі, Fortnite і так далі. І якщо ти не намагаєшся агресивно вимкнути його комп'ютер з мережі, то, в принципі, дуже важко з ним посваритися", — жартома сказала Світлана.

Син Світлани має хороші стосунки з Кулебою

Нагадаємо, про стосунки Дмитра та Світлани стало відомо весною 2023 року. А нещодавно закохані розповіли, як вони познайомились і як розподіляють бюджет. Після офіційного оголошення пара почала часто показувати спільні моменти. Цього місяця їх навіть впіймали на вулиці й попросили розповісти про ціну своїх образів.

Нагадаємо, що Кулеба також має 19-річного сина Єгора та 13-річну доньку Любу від попереднього шлюбу з депутаткою Київради Євгенією Кулебою.